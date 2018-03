Domani concerto per il nuovo anno a Teramo

Il Concerto di auguri per il nuovo anno si svolgerà domani, giovedì 5 gennaio 2006, nella sala consiliare del Comune, alle ore 18.

L'evento organizzato dall'amministrazione comunale è ovviamente gratuito.

In considerazione della prevedibile alta affluenza di cittadini,

nella loggia del Palazzo Municipale verrà posizionato un megaschermo che trasmetterà il concerto e saranno sistemate 100 sedie

oltre ad alcuni funghi elettrici diffusori di calore

Ad esibirsi sarà l'Orchestra Filarmonica di Timisoara diretta da Vittorio Bresciani.

Il programma prevede musiche di P. I. Ciaikovskij da Lo Schiaccianoci, suite dal balletto op. 71

- Ouverture miniatura (allegro giusto)

- Marcia (tempo di marcia viva)

- Danza delle fate confetto (andante non troppo)

- Danza russa (tempo di “Trepak”, molto vivace)

- Danza araba (allegretto)

- Danza cinese (allegro moderato)

- Danza degli zufoli (moderato assai)

- Valzer dei fiori (tempo di valzer)



J. Strauss Valzer dell'Imperatore op. 437

Il Treno del piacere, polka op. 281

In vacanza! polka op. 133

Pepertuum mobile op. 257

Alla caccia! polka op. 373

Nuovo pizzicato, polka

Marcia egiziana op. 335

Sul bel Danubio blu, valzer op. 314



04/01/2006 15.23