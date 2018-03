Rocco Siffredi:«Ecco la mia colonna sonora per "stendere" una donna»

ROMA. Quali sono, secondo l’autorevole opinione del pornodivo ortonese Rocco Siffredi, i brani più seducenti della musica pop degli ultimi anni? La risposta è contenuta in una raccolta dal titolo “Sexy – by Rocco Siffredi”, che sarà pubblicata da SonyBmg il 29 febbraio.

Rocco Siffredi, ortonese, è la più grande e incontrastata icona del cinema hard, pluripremiato a livello internazionale. La sua fama è tanto cresciuta nel tempo da consacrarlo come uno dei più popolari sex symbol, conteso dal mondo della pubblicità e della televisione.

Ora, per la prima volta, Rocco Siffredi si accosta alla musica, e lo fa secondo il punto di vista del grande seduttore che sa quanta parte una canzone può avere nel gioco della conquista.

Siffredi ha personalmente selezionato i 17 brani più “hot”, scegliendoli nella produzione internazionale degli ultimi 20 anni.

I brani sono stati mixati da Sergio Cerruti in modo da coinvolgere chi ascolta in un'atmosfera di note sexy della durata di 64 minuti, senza interruzione alcuna.

Il cd “Sexy – by Rocco Siffredi” avrà l'immagine di Rocco in copertina.

La vicinanza con la Festa della Donna non è casuale: la compilation si candida, infatti, come il regalo più originale per questa ricorrenza.



"Sexy - by Rocco Siffredi": tracklist



1 "LOST CHILD" - SABOR CARLITOS

2 "THE SEX OF IT" - KID CREOLE AND THE COCONUT

3 "MORE MORE MORE " - ANDREA TRUE CONNECTION

4 "I'M TOO SEXY" - RIGHT SAID FRED

5 "GONNA MAKE YOU SWEAT" C&C MUSIC FACTORY

6 "OH YEAH" - YELLO

7 "I FEEL LOVE" - DONNA SUMMER

8 "FRENCH KISS" - LIU LIUIS

9 "RELAX" - FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD

10 "YOUR LOVE" - FRANKIE KNUCKLES

11 "HORNY '98" - MOUSSE T

12 "SEX" - ROBBIE RIVERA

13 "TOUCH ME" - 49ERS

14 "FEEL IT" - THE TAMPERER FEAT MAYA

15 "FEEL MY BODY" - FRANK 'O MOIRAGHI

16 "WOULD YOU" - TOUCH AND GO

17 "SWEET HARMONY" - BELOVED



Massimo Giuliano 27/02/2008 8.26