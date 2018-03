Nessuna nomiations per Thiago e Benedetta. Il Gf per loro continua

GRANDE FRATELLO. Anche questa settimana Thiago e Benedetta scampano il pericolo nomination. I due concorrenti potranno passare un'altra settimana spensieratamente. Gli sposini non sono ancora mai andati al televoto.

Ieri sera Benedetta, la giornalista teramana, ha vinto l'immunità dalle nominations. Per il Grande Fratello, infatti, la ragazza si è meritata il titolo di "migliore della settimana" per aver svolto al meglio la prova affidata dagli autori.

I concorrenti negli ultimi sette giorni hanno dovuto imparare diversi balletti e la giovane abruzzese è stata quella che si è impegnata più di tutti. Intanto anche Thiago, il giovane brasiliano, non è entrato in nomination. L'unica nomination per Thiago è arrivato da Christine, la dj milanese che si è detta scettica sulla storia d'amore dei due.

«Li vorrei vedere più veri, questa storia mi sembra troppo caricata», questa è stata la giustificazione per la sua votazione.

Ma l'antipatia della giovane per il bel Thiago a quanto pare è corrisposta. Infatti il barman 26enne ha votato proprio Christine.

Ma quest'anno il Grande Fratello sembra essere la succursale di Stranamore. Dopo le vicissitudini della settimana scorsa con le lacrime d'amore del milanese Roberto, ieri sera la protagonista è stata Alice.

Sono oltre 30 giorni che ormai la giovane pugilessa romana si è legata a Gianfilippo, suo coinquilino del reality. I due dormono insieme e lei sembra avere occhi solo per lui. A 4 mesi dalla data delle nozze, fissate con il fidanzato Nicola per il 21giugno prossimo, Alice dice dal confessionale «rifarei tutto quello che ho fatto nella casa, non sarei me stessa se facessi diversamente» e conclude «mi servirebbe il mio fidanzato davanti per chiarirmi».

Nicola invece, che in un primo momento avrebbe voluto parlare con Alice, non si è presentato in studio. E' rimasto scosso nel guardare le immagini della fidanzata che si è avvicinata troppo ad alcuni suoi coinquilini mentre lui da casa era indaffarato nella preparazione di bomboniere e partecipazioni.

Ieri sera, dopo una settimana di televoto, ha dovuto abbandonare la casa la signora Carmela. La donna, casalinga siciliana, era entrata nella Casa con il marito Filippo e i suoi tre figli. I componenti della Famiglia Orlando sono stati eliminati tutti tranne Fabio, che è ancora in gioco per la vincita del montepremi finale di 500.000 euro.

E per un concorrente vecchio che va ci sono 2 concorrenti nuovi che vengono. Almeno così Alessia Marcuzzi ha fatto credere ai ragazzi. Ai ragazzi è stato mostrato un filmato in cui i genitori di Roberto hanno fatto una "comparsata" nel camping.

Ancora lacrime per il giovane milanese, che ieri sera ha rivisto la madre in un video. «Sono un sensibile, mi sento ricco dentro anche se piango», ha detto Roberto non riuscendo a tenere a freno le lacrime a cui oramai ci ha abituato.

Per questa settimana rischio eliminazione tutta al femminile ( o quasi). A lasciare la casa lunedì prossimo sarà una concorrente tra Silvia, Christine, Nadia e Lina.



19/02/2008 9.30





GUARDA LA GIALAPPAS CHE PRENDE IN GIRO THIAGO