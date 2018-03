Rei, Ruggeri, Turci: il capodanno pescarese

Il Capodanno in piazza a Pescara sarà animato dalla musica di tre grandi cantanti italiana: Antonella Ruggiero, Marina Rei e Paola Turci saliranno sul palco per trascorrere la notte dell'ultimo dell'anno e per festeggiare il 2006.

Le tre artiste saranno accompagnate dalla Billy Bros Jumpin' Orchestra, una band composta da otto elementi che coinvolgerà e farà ballare il pubblico sul ritmo di storici brani italo-americani.

Non solo musica però, visto che la serata sarà animata anche dalle gag e dall'umorismo di Marco Papa.

Lo spettacolo si svolgerà in piazza della Repubblica davanti alla vecchia stazione ferroviaria di Pescara Centrale a partire dalle ore 21.30.

Prima della mezzanotte il sindaco Luciano D'Alfonso e alcuni protagonisti del volontariato e del mondo sociale della città come Suor Olga Pignatelli della Mensa della Caritas, Renato Paesano della Mensa di San Francesco, Gianni Cordova della LAAD e Anna Durante del Centro di Solidarietà rivolgeranno un augurio a tutti i presenti per l'anno nuovo.

30/12/2005 18.23