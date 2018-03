Thiago racconta la sua vita e diventa "immune"

GRANDE FRATELLO 8. La terza puntata serale del Gf si è aperta all'insegna dei forti contrasti tra i coinquilini della casa. Immune dalle nomination Thiago Barcelos, risultato il migliore della settimana nella prova in cui si doveva raccontare la propria vita agli altri amici.

I concorrenti che sono ormai reclusi da 21 giorni sono apparsi molto agitati e litigiosi.Gli unici a non aver perso la calma sembrano essere proprio i due sposini teramani, Thiago e Benedetta, che da una settimana vivono insieme all'interno della casa.Benedetta ha detto di essere entusiasta dei suoi primi sette giorni come protagonista del reality. «Sono tutti simpatici, sto bene con i miei nuovi amici», ha spiegato in confessionale. Come ha sottolineato Alessia Marcuzzi la bella Benedetta si è prestata ad essere la confidente di molti suoi compagni e sebbene stia con suo marito non si è fatta escludere dalle dinamiche del gioco.In settimana, la giornalista teramana aveva anche organizzato uno scherzo per mettere alla prova sua marito. Aveva inscenato un finto litigio con un'altra partecipante al programma per vedere la reazione del brasiliano.Intanto a Lina, la giovane dottoressa napoletana, e Roberto, il cumenda milanese, sono state fatte vedere le immagini della loro lite violenta avuta in settimana.I due sembrano non riconoscersi in quelle immagini.E mentre la napoletana non riesce a trattenere le lacrime lui si dice pentito di tutte le cose che le ha detto.«Mi reputo una persona rispettosa ma a volte sono eccessivo ed adrenalitico», ha tentato di giustificarsi cosi' il giovane imprenditore, «ad arroganza rispondo con arroganza».I due hanno fatto pace, anche se hanno ammesso che le cose sono cambiate rispetto alla settimana prima. Il giovane milanese nel corso della serata ha avuto la possibilità di parlare con la sua fidanzata.I due hanno rivisto i filmati in cui "il cummenda" confidava ai coinquilini di non essere piu' innamorato della sua ragazza. Lei però ha commentato tutto dicendo «ne parleremo fuori» mostrandosi tranquilla e serena.«E' un angelo quella donna» ha poi detto Roberto riferendosi a Elena che gli sta vicino da 9 anni.Ieri sera c'è stato un'altra eliminazione. Ha lasciato la casa e la possibilità di portarsi a casa il montepremi finale di 500.000 euro Giuseppe, il maggiore dei figli della famiglia Orlando. Al momento del verdetto anche mamma Carmela sembrava decisa ad abbandonare il reality. «Non voglio stare piu' qui. Voglio uscire». Giuseppe appena varcata la soglia rossa ha potuto riabbracciare la moglie. Ormai i componenti della famiglia siciliana sono più fuori che dentro la casa.Immune dalle nomination è stato Thiago che è risultato il migliore della settimana. Il giovane è stato il piu bravo a raccontarsi durante la prova settimanale, nella quale i concorrenti dovevano parlare di sè e della propria vita personale agli atri coinquilini.Thiago ha raccontato tra le altre cose della sua infanzia in Brasile e del giorno in cui è andato a casa Zilli a chiedere la mano di Benedetta. «Suo padre non era proprio convinto», ha detto il bel brasiliano, «ma con il passare del tempo hanno accettato il nostro amore e adesso mi considerano come un figlio».Senza immunità, invece, sua moglie ha superato egregiamente la serata di nomination non ricevendo nemmeno un voto da parte degli altri inquilini.Futuro incerto e televoto aperto, invece, per mamma Carmela, il figlio Fabio e Gianfilippi il ragazzo palermitano.12/02/2008 9.42