Moscufo. Concerto di fine anno a favore di Telethon

Anche Moscufo si prepara a salutare il nuovo anno.

Il 30 dicembre presso la chiesa di San Cristoforo, nel centro storico di Moscufo, avrà luogo il tradizionale Concerto di Fine Anno il cui ricavato verrà destinato alla raccolta fondi per Telethon.

A partire dalle ore 21, la soprano moscufese Manuela Navelli e la pianista Katia Di Marco si esibiranno con un repertorio di brani tratti da musicals, operette e opere di musica classica. Il concerto sarà preceduto da un'introduzione a cura del medico chirurgo Antonio Iachini Bellisarii , che spiegherà al pubblico in cosa consiste la ricerca finanziata da Telethon per la lotta contro le malattie genetiche.

Moscufo risulta essere tra i pochissimi Comuni abruzzesi (certamente l'unico dell'area vestina) ad aver sottoscritto una donazione già dallo scorso anno e per questo il suo nome figura nell'Albo d'Oro di Telethon 2004. Con questo evento, patrocinato dall'Amministrazione comunale, si spera di ripetere il successo della passata edizione durante la quale furono raccolti più di mille euro. Si invita vivamente la cittadinanza ad assistere al concerto, per trascorrere una serata piacevole all'insegna della solidarietà.

29/12/2005 10.09