Torna l’Albero del cinema, focus sui direttori della fotografia

TERAMO. Torna l'appuntamento con l'Albero del cinema, rassegna di proiezioni organizzate dalla biblioteca provinciale e seguite da un confronto con giovani autori, sceneggiatori, registi, fotografi, molti dei quali teramani. Il prossimo appuntamento riguarda la fotografia cinematografica.

Per conoscere le tecniche e gli stili di questo elemento fondamentale nella messa in scena di un film, l'11 gennaio, alle ore 17,30, nella sala audiovisivi della biblioteca provinciale, è in programma un incontro con uno studente della Scuola Nazionale di Cinema, Gianni Chiarini, al quale spetterà il compito di introdurre i partecipanti ad uno dei mestieri più complessi del set, quello appunto di direttore della fotografia. A corredo della lezione verrà proiettato durante la settimana il film “La morte corre sul fiume” di Charles Laughton, con la fotografia di Stanley Cortez. La proiezione del film si svolgerà domani e il 10 gennaio, alle 16,45, nella sala audiovisivi.



Gianni Chiarini è nato a Teramo nel 1983. Nel 2005 si è laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo presso l'Università "La Sapienza" di Roma con una tesi su Giuseppe Lanci. Le sue fotografie illustrano il libro "La settimana Santa a Teramo", edito da Arké (2004). Socio del Cineforum "Lumiére-Gianni Di Venanzo 1920-1966", è stato responsabile della documentazione fotografica del festival "Cineramnia si gira a Teramo". Collabora attivamente con l'antropologo Gianfranco Spitilli in qualità di fotoreporter.



GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA:



18 gennaio, ore 17.30

Smontando e rimontando

Intervento di Dimitri Bosi



Proiezione: Toro Scatenato (Raging Bull) di Martin Scorsese, Usa, 1980, 128', interpreti: Robert De Niro, Joe Pesci, Jhon Turturro, Cathy Moriarity.



Date di proiezione del film: 15 e 17 gennaio, ore 16.30, Sala audiovisivi della Biblioteca.





25 gennaio ore 17.30

Affetti speciali

Intervento di Ermanno Di Nicola



Proiezione: Terminator 2 - il giorno del giudizio di James Cameron, Usa, 1991, 136', interpreti: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick.



Date di proiezione del film: martedì 22 e 24 gennaio, ore 16.30. Sala audiovisivi della Biblioteca.





1 febbraio, ore 17.30

La colonna sonora

Intervento di Giuseppe D'Amato



Proiezione: Velluto Blu di David Lynch, Usa, 1986, 120', interpreti: Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern, Kyle MacLachlan.



Date di proiezione del film: 29 e 31 gennaio, ore 16.45. Sala audiovisivi della Biblioteca.



8 febbraio, ore 17.30

Rito, Cinema, Antropologia

Intervento di Gianfranco Spitilli



Proiezione:

Lamento funebre di Michele Gandin, Italia, 1953, b/n, 3'

Magia Lucana di Luigi Di Gianni, Italia, 1958, b/n, 18'

Stendalì' (Suonano ancora) di Cecilia Mangini, Italia, 1960, colore, 11'

La passione del grano di Lino Del Fra (con lo pseudonimo di Antonio Michetti), Italia 1960, colore, 12'

I maciari di Giuseppe Ferrara, Italia, 1962, colore, 11'

La taranta di Gianfranco Mingozzi, Italia, 1962, b/n, 20'

Il culto delle pietre di Luigi Di Gianni, Italia,1967, b/n, 17'



Date di proiezione dei film: 5 e 7 febbraio, ore 16.45. Sala audiovisivi della Biblioteca



15 febbraio ore 17.30

Emergenza del documentario d'autore



Intervento di Stefano Saverioni



Proiezione: La sottile linea blu di Errol Morris, Usa, 1988, 103'. Interpreti: Randall Adams, David Harris, Gus Rose, Jackie Johnson.



Date di proiezione del film: 12 e 14 febbraio, ore 16.45. Sala audiovisivi della Biblioteca



07/01/2008 14.01