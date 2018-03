Il concerto di capodanno al comunale dell'Aquila

L'atmosfera è quella della tradizione. C'è frenesia di Natale. E il freddo secco. E ovviamente la grande musica.

A L'Aquila in pieno centro storico, nella meravigliosa cornice barocca del Teatro Comunale, mercoledì 28 dicembre alle ore 19:00 il Parco Gran Sasso Laga ha deciso di realizzare quella che ambisce ad essere la punta di diamante della sua kermesse natalizia: il Gran Concerto di Capodanno.

Una serata di gala aperta a tutto il pubblico aquilano e non solo, nella quale l'orchestra “G. Tartini” in collaborazione con “l'Orchestra Giovanile Abruzzese”, dirette dal maestro Antonio Cipriani, con il violino solista Antonio Pellegrino si esibiranno in uno straordinario evento concerto.

Immersi nella musica dei valzer, rievocando i fasti asburgici dell'età dell'oro, la platea degli spettatori sarà coinvolta, come in un sogno, dagli intramontabili Strauss, Offenbach e dalle più celebri melodie natalizie.

Il concerto sarà trasmesso il 1° dell'anno alle ore 12:30 dall'emittente televisiva Rete 8, in concomitanza con il concerto di Vienna messo in onda dalla Rai.

23/12/2005 13.46