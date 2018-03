"La ballata dell'arte" a Spoltore con Michele Placido

Michele Placido interpreta il recital “ La ballata dell'arte”, ideato e scritto da Davide Cavuti.

Lo spettacolo sarà in scena questa sera alle 21,00 nella Chiesa di S. Panfilo a Spoltore nell'ambito della decima edizione di “Natale con noi”.

Un vibrare di emozioni, un continuo rincorrersi di suoni e parole, la sensazione che vivere una sola dimensione non basta: questo è il recital che vede protagonista il grande attore e regista italiano Michele Placido che magistralmente interpreta i più importanti autori del Novecento in omaggio a Pier Paolo Pasolini , nel trentennale della sua tragica scomparsa.

Placido sarà accompagnato con musiche affidate all'esecuzione dè I solisti dell'Orchestra da Camera del MuTeArt. Partecipano il soprano Sabrina Di Blasio e i tenori Alberto Martinelli e Simone Ponziani, Fabrizio Carradori al pianoforte.

Durante la serata saranno esposte opere dei Maestri Ciro Canale e Nicola Costanzo.

Il coordinamento artistico è affidato a Sara Cecala della MuTeArt, che da anni produce appuntamenti culturali in Italia e all'estero collaborando con i grandi nomi del teatro italiano.

Hanno annunciato la presenza allo spettacolo numerose autorità non solo di Spoltore ma della Regione, della Provincia e dei comuni limitrofi.

L'ingresso, come per tutti gli altri spettacoli, è gratuito.

23/12/2005 9.19