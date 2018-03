Gli appuntamenti nella "Galleria di Natale" a L’Aquila

La “Galleria di Natale” del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, allestita lungo Corso Vittorio Emanuele II a l'Aquila continua a riscuotere successo di pubblico.

Le immagini della natura del Parco, i video e le ceramiche artigianali di Castelli catturano ogni giorno l'attenzione di centinaia di visitatori; prosegue, inoltre, il ricco programma di intrattenimenti musicali pomeridiani con gli allievi del Conservatorio “A. Casella”.

Segnaliamo per i prossimi giorni alcuni “gustosi appuntamenti” e nuove iniziative da non perdere:

- in particolare, oggi 22 dicembre, appuntamento musicale con il “Coro della Portella” alle ore 18,30,

- venerdì 23, alle ore 18,00, intrattenimento con le note delle allieve del Conservatorio Belinda Seamon al flauto e Valentina Arias alla chitarra e alle ore 19,00 degustazione del Formaggio Canestrato di Castel del Monte, prodotto tipico del Parco,

- il 27 dicembre, sempre alle 19,00, assaggio dei Dolci di S. Stefano di Sessanio e il 29 degustazione delle Mortadelline di Campotosto che, insieme al Canestrato rappresentano due “Presidi Slow Food” presenti sul territorio dell'area protetta.



22/12/2005 8.58