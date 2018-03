Il concerto di Natale di Spoltore

Nell'ambito della manifestazione ‘Natale con noi, si svolgerà domani 22 dicembre alle ore 21,00 presso la Chiesa di S. Panfilo a Spoltore il programmato ‘Concerto di Natale' eseguito dall'Orchestra da Camera del Teatro Lirico di Craiova (Romania) sotto la direzione del Maestro Bela Hari

Si tratta di una delle più prestigiose Orchestre della Romania nonché dell'Europa dell'Est, è formata da 14 musicisti con elevata qualità musicale.

Chiamata a partecipare a diverse rassegne nell'ambito musicale del panorama mondiale, ha effettuato diverse tournèe in Europa: Austria, Danimarca, Grecia, Germania, Francia e inoltre Corea del Sud, Giappone. L'Orchestra, che ha già effettuato numerose tournée in Italia; ricche di critica sono state le esecuzioni in Gran Bretagna, in tournée nel 2001 in collaborazione con artisti di fama come: Lemeni, Dotto, Bruno Canino, e tanti altri artisti di fama mondiale sotto la direzione del maestro tedesco Vincent Gruger.

L'Orchestra si è esibita in numerosi concorsi e festivals quali: Lucerna, Lamezia Terme, Lione, Varsavia, Strasburgo, Amsterdam, Dublino, Stoccolma, Barcellona e Salamanca.

Attualmente è considerata dalla critica l'orchestra migliore di tutta la penisola balcanica, assicurandosi il primo premio assoluto nel concorso di Saraievo per orchestre da camera. Folto sarà il parterre di autorità presenti alla serata.



Programma

Mozart: Divertimento K 136

Brahms: Danze ungheresi n° 1- 5- 6

Corelli: Concerto per la notte di Natale

Elgar: Serenata per archi

Strauss: Valzer ( Danubio Blu, Rose del Sud,Voci di Primavera, Kaiservalzer), Pizzicato polka, , Trick Track polka, Radetzky march

Suite di Natale.



Altri appuntamenti Venerdì 23, sempre alle 21,00 e nella stessa Chiesa di S. Panfilo, recital di Michele Placido né ‘La Ballata dell'arte' dedicato al trentennale della scomparsa di Pier Paolo Pasolini.

Il 25 alle 19 lungo le vie del centro storico ‘Fiaccolata di Natale' per la pace nel mondo.



21/12/2005 8.58