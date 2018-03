Alvaro Vitali al Made In Italy Filmfestival 2007

CASTEL DI SANGRO. Alvaro Vitali, uno tra i maggiori simboli del cinema di genere degli anni '70 – quello della commedia, nello specifico – sarà presente sabato a Castel di Sangro per l'ultima serata del Made in Italy Film Festival 2007.

L'ultima serata del festival, quella che si prospetta come la più divertente, inizierà alle 21:30 circa con la premiazione dei tre migliori cortometraggi girati dai giovani registi della scuola ACT Multimedia.

Dopo la premiazione la serata festivaliera proseguirà con l'atteso arrivo, sul palco del Cinema Teatro Italia di Castel di Sangro, di Alvaro Vitali che, assieme ad Antonio Tentori, Lucia Pappalardo e Luigi Cozzi ci racconterà le vicende della sua esperienza cinematografica nel cinema comico degli anni '70.

Interverranno il cabarettista Tony Russi e il gruppo musicale Studio.

A seguire, proiezione dei film: La dottoressa ci sta col colonnello, di Michele Massimo Tarantini e Pierino medico della SAUB, di Giuliano Carnimeo; entrambi interpretati da Alvaro Vitali. La giornata di sabato 6 ottobre – ultima data del festival – si aprirà, però, alle ore 10:00 con la mattinata dedicata ai ragazzi delle scuole, durante la quale si potrà assistere alle seguenti proiezioni: videointervista esclusiva a Gianluca Nicoletti (giornalista e autore radiotelevisivo), introdotta da Lucia Pappalardo (giornalista e autrice televisiva); il film La collina degli stivali (con Terence Hill e Bud Spencer), introdotto da Antonio Tentori e Luigi Cozzi. Alle ore 17:00 si potrà assistere, nel Cinema Teatro Italia di Castel di Sangro alle proiezioni di: Midnight horror show una produzione LU.PA. film; M come Jimmy, di Alex Visani (il regista sarà presente in sala).

A seguire, inizierà la proiezione dei cortometraggi in gara realizzati dagli allievi della ACT Multimedia, alla presenza degli autori dei corti.



05/10/2007 15.41