Ad ottobre la II edizione del Made in Italy filmfestival di Castel di Sangro

CASTEL DI SANGRO. È per i giorni 4, 5 e 6 ottobre 2007 l'appuntamento con la seconda edizione del Made in Italy Film Festival presso il Cinema Teatro Italia di Castel di Sangro.

La seconda edizione del festival, che, come lo scorso anno, propone una retrospettiva sul cinema di genere italiano degli anni '70, e sulle sue estensioni ai giorni nostri, ruoterà attorno ai generi western, horror-noir e commedia. Anche quest'anno gli ospiti presenti al festival saranno i protagonisti dell'epoca d'oro del cinema di genere.

Tra gli altri, prenderanno parte al Made in Italy FilmFestival: Alvaro Vitali, Lamberto Bava, Giovanni Cacioppo, Gildo Di Marco e Federico Zampaglione (leader dei Tiromancino e regista del film Nero bifamiliare).

Il Made in Italy FilmFestival inaugura, inoltre, quest'anno una nuova sezione, dedicata ai giovani che si avvicinano ai mestieri

cinematografici: verrano infatti proiettati, e in seguito premiati, i migliori cortometraggi realizzati dagli allievi della ACT Multimedia, scuola di cinema che opera all'interno di Cinecittà. A far parte della giuria che decreterà i vincitori ci saranno: Luigi Cozzi, Letizia Sercia e Antonio Tentori.

Modererà il festival Antonio Tentori, saggista e sceneggiatore, che sarà accompagnato sul palco dal cabarettista e imitatore Tony Russi (tra i suoi cavalli di battaglia: Bombolo, Diego Abatantuono, Alberto Sordi, Totò, Massimo Troisi, Fabrizi). Alle tre giornate festivaliere di Castel di Sangro prenderà parte anche la giornalista di Radio24 Lucia Pappalardo. Presenta le serate Daniela Miniucchi.

Tra le esclusive del festival, saranno proiettate due videointerviste

esclusive: una al giornalista e autore radiotelevisivo Gianluca Nicoletti e l'altra all'attore comico Nino Frassica.



La prima giornata si aprirà alle ore 21:30, offrirà un dibattito, moderato da Antonio Tentori, al quale prenderanno parte i numerosi ospiti della prima giornata: il cantante dei Tiromancino Federico Zampaglione, qui in veste di regista; l'attore Luca Lionello (già interprete di film di Mel Gibson e Abel Ferrara); lo sceneggiatore Sergio Donati; il regista Mario Caiano; l'attore Gildo Di Marco.

Il dibattito sarà allietato dalla comicità del cabarettista Tony Russi e accompagnato dalle note dei musicisti Pati Palma, Juliane Reiss, Denis Fattori e Massimo Manocchio.

Al termine del dibattito avrà inizio la prima proiezione cinematografica del Made in Italy Film Festival 2007, con ben due pellicole. Sul grande schermo del Cinema Teatro Italia di Castel di Sangro l'opera prima di Federico Zampagliene, Nero bifamiliare, e l'opera di un grande maestro del cinema di genere italiano, Giù la testa, di Sergio Leone.

Al termine delle proiezioni della prima serata del festival, l'appuntamento sarà per l'indomani mattina, 5 ottobre, con una giornata altrettanto ricca di cinema ed ospiti.







