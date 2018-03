Arriva Abruzzo di Gusto, l’Abruzzo preso per la gola

Si chiama Abruzzo di gusto ed è una rassegna eno-gastronomica dei migliori prodotti del gusto abruzzese, con corsi e degustazioni guidate, poesie, libri, arte, vignette

Si terrà venerdì 16, Sabato 17, Domenica 18 Dicembre 2005, dalle 18 alle 22:30 nei saloni di Palazzo De Pasquale, via Vicoli, 39 in pieno centro storico di Chieti.



«In tre giorni», scrivono gli organizzatori, «nello splendido scenario del Palazzo De Pasquale, i visitatori avranno l'opportunità di conoscere e degustare vini, oli, pane, formaggi, salumi, mieli, tartufi ed altri prodotti dell'Abruzzo. Nel corso dell'evento si svolgeranno corsi e degustazioni guidate che daranno l'occasione di apprendere come assaporare al meglio le bontà abruzzesi. Nei tre giorni della manifestazione sono previste iniziative in cui l'enogastronomia incontra l'arte attraverso la lettura di poesie inerenti al cibo, mostre di pittura e di vignette che saranno un degno corollario di ‘Abruzzo di gusto'.

La nostra regione ha tanti tesori da scoprire o da riscoprire: venite ad ammirarli dal 16 al 18 Dicembre 2005 a Chieti, i vostri sensi saranno soddisfatti».

L'iniziativa è promossa da Il Segnaposto, l'assessorato al Commercio del Comune di Chieti, la Confesercenti Chieti, Chieti C'Entro, il Consorzio di Via tra Porte e Torri.

14/12/2005 9.11