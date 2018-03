ESTATE 2007. A Canosa Sannita vino, degustazioni e Nino Frassica

CANOSA SANNITA. Degustazioni degli ottimi vini locali, teatro dialettale, cinema, musica, arte e la contagiosa comicità di Nino Frassica: non manca nulla per attrarre e divertire turisti e cittadini nel ricco cartellone estivo di «Canosa Estate 2007», allestito dall'Amministrazione comunale di Canosa Sannita (Chieti) in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Marrucina, la Provincia di Chieti e la Regione Abruzzo.

Il primo appuntamento è per domani, venerdì 27 luglio, alle ore 21.30 in piazza Indipendenza, dove la compagnia teatrale «Che vuoi che sia» di Torrevecchia Teatina porterà in scena la commedia «Ddu' puteche ie' troppe».



Giovedì 2 agosto ancora piazza Indipendenza ospiterà alle 21.30 uno spettacolo di «Danza sotto le stelle» a cura dell'associazione Elevation dance center.

Venerdì 3 agosto (piazza Indipendenza, ore 21.30) la selezione teatrale Kiklos di Ortona presenterà «Ditegli sempre di sì» di Eduardo De FIlippo, in uno spettacolo allestito nell'ambito del cartellone di teatro dialettale dell'Unione dei Comuni della Marrucina, presieduta dal sindaco di Canosa Sannita, Aldo Nanni.

Giovedì 9 agosto l'appuntamento è in via Roma-strada Belvedere (ore 21.30) con il concerto «Alle radici del blues di Chicago» della Red wine and troubles blues band.

Venerdì 10 agosto l'associazione culturale Nuovo canto popolare della Majella presenterà un itinerario canoro da Napoli all'Abruzzo, con «Le melodie da cantare... sempre» (ore 21.30 nella nuova sala dell'ex Asilo comunale).

Due giorni dopo, domenica 12 agosto (ore 21 tra strada Belvedere e Palazzo Martucci) torna «Versi di vini», imperdibile appuntamento estivo delle Città del vino d'Abruzzo che offriranno una degustazione di vini e prodotti tipici locali, allietata dalla musica del gruppo Tercer Empleo.

Ancora a piazza Indipendenza, alle ore 21.30 di lunedì 13 agosto, si esibirà in uno spettacolo musicale il Coro giovanile parrocchiale di Canosa Sannita.

Martedì 14 agosto, vigilia dell'Assunta, si terrà il tradizionale pellegrinaggio a piedi alla Chiesa di contrada Moggio.

Gli appuntamenti torneranno sabato 18 agosto (ore 21.30 in via Roma) con il festival internazionale «Al dolce vento dei fiati» a cura della Playng Brass School.

Il giorno successivo, domenica 19 agosto, ci si potrà inoltrare tra i sentieri del vino con la gara equestre del campionato regionale 2007 Fise di endurance, organizzata dall'Asd Endurance Abruzzo di Orsogna.

Lunedì 20 agosto (ore 21.30 in Curva) l'Albert e Tiziano Live Music Show offirà il meglio della musica leggera italiana e internazionale.

Martedì 21 agosto comincerà la festa in onore di San Rocco. Alle ore 21.30 in piazza Indipendenza si esibirà la Grande orchestra di fiati «Filarmonica mediterranea» di Salerno.

Lo spettacolo più atteso sarà, mercoledì 22 agosto, ancora in piazza Indipendenza (ore 21.45) con il buonumore di Nino Frassica e della Los Plaggers Band.

Sempre il 21 e il 22 agosto nel centro storico di Canosa Sannita, dalle ore 19 a mezzanotte, i visitatori potranno seguire un percorso che metterà in mostra l'arte e i mestieri d'Abruzzo.

La Festa dell'emigrante, giovedì 23 agosto, sarà dedicata ai cittadini di Canosa Sannita che vivono nel mondo e proporrà un raduno di cori folcloristici.

Venerdì 24 agosto (ore 21 in Curva) chi ama i film potrà assistere all'aperto al Cinema sotto le stelle.

Un raduno d'auto d'epoca aprirà la giornata di domenica 26 agosto con una sfilata nel centro cittadino. Seguirà alle ore 22 l'estrazione dei biglietti della Lotteria d'estate.

Martedì 28 agosto torna alle 21, in Curva, il Cinema sotto le stelle.

Nel cartellone rientrano anche le festività in onore di Maria Ss. Addolorata che saranno celebrate l'8 e il 9 settembre in contrada Moggio.

Domenica 23 settembre si svolgerà la VII edizione del Premio letterario internazionale. Sempre a settembre è previsto il VI concorso di pittura estemporanea.

Il cartellone degli appuntamenti è stato allestito grazie alla collaborazione della Parrocchia SS. Filippo e Giacomo apostoli, alla Pro Loco 2005, all'associazione culturale Museo delle guerra per la pace, al coro folcloristico di Canosa Sannita, all'associazione Poesia nella vita e all'associazione Villa Moggio.



