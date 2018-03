ESTATE 2007. Muntagninjazz ad Introdacqua fino al 5 agosto

INTRODACQUA (AQ). Il Muntagninjazz festival è una manifestazione musicale, il cui fine, dichiarato dagli organizzatori, è quello di promuovere e valorizzare i luoghi e i paesaggi del nostro territorio, con attività culturali, naturalistiche e propriamente musicali.

«Gli artisti che si susseguiranno sul palco nelle dieci serate del festival», spiegano i promotori,«sono volti noti del panorama jazzistico nazionale ed internazionale, con particolare spazio destinato alle contaminazioni musicali e culturali. Degna di nota è a riguardo la serata dedicata a Paolo Fresu in trio con il noto cantante tunisino D.Youssef, data esclusiva per il centro Italia. I concerti saranno inoltre preceduti da alcuni artisti della Regione Abruzzo: uno dei nostri obiettivi è, infatti, quello di offrire loro l'opportunità di esibirsi su di un palcoscenico di prestigio, di fronte ad un pubblico attento e ad artisti affermati».



GLI EVENTI SERALI SI TERRANNO IN "PIAZZA ATTILIO SUSI"



27 LUGLIO:

ore 17:00 Apertura Festival - Conferenza Stampa

ore 19:00 Inaugurazione mostra di pittura “LE ICONE DEL JAZZ” di ANGELA ROSSI

ore 20:00 Serata enogastronomica: LO ZAFFERANO

ore 21:30 PAOLO DI SABATINO QUARTET con JAVIER GIROTTO



28 LUGLIO:

ore 08:00 TREKKING GUIDATO ATTRAVERSO LE VALLI DI INTRODACQUA

ore 09:00 MUSICA E SOLIDARIETA': giornata della donazione in collaborazione con l'AVIS

ore 11:00 Jazz per le strade con la Mo'Better Band

ore 18:00 Inaugurazione mostra di STRUMENTI MUSICALI ANTICHI

ore 20.00 Serata enogastronomica: SUSHI E TEMPURA

ore 22:30 PAOLO FRESU TRIO (P. FRESU – D. YOUSSEF - E. AARSET)

ore 24:00 BILLY BROS. JUMPIN' ORCHESTRA



29 LUGLIO:

ore 08:30 CICLOESCURSIONISMO NEL PARCO

ore 10:00 Jazz per le strade con la Mo'Better Band

ore 18:00 Incontro con ANTONELLO SALIS

ore 20:00 Serata enogastronomica: IL TARTUFO

ore 21:30 ANTONELLO SALIS – FURIO DI CASTRI



30 LUGLIO:

ore 18:00 Seminario su "JAZZ IN MIND: LA PSICOLOGIA DELLA MUSICA" tenuto dal dott. Bertacca Simone

ore 21:00 LUNEDI' JAZZ MOVIE, Piazza A.Susi

ore 21:30 MUNTAGNINJAZZ @ MONTE PLAYA



31 LUGLIO:

ore 09:00 A CAVALLO ATTRAVERSO I SENTIERI DEL MONTE GENZANA

ore 18:00 Seminario su “L'ORGANO HAMMOND”

ore 20:00 Serata enogastronomica: "STEAK"

ore 21:30 RAFFAELE PALLOZZI TRIO feat. BEPI D'AMATO

ore 22:30 TONY MONACO TRIO: “TRIBUTE TO JIMMY SMITH”



1 AGOSTO:

ore 09:00 TREKKING NEL DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

ore 17:00 SEMINARIO DI BATTERIA tenuto da Max Furian, Christian Mayer

ore 21:30 LA DRUMMERIA (C. MEYER – E. BANDINI – P. PELLEGATTI – M. FURIAN – W. CALLONI)



2 AGOSTO:

ore 09:00 CICLOTOUR TRA LE STRADE DEI PARCHI

ore 21:30 CINZIA SPATA QUARTET feat MAURIZIO GIAMMARCO

3 AGOSTO:



ore 09:00 “ONOTREKKING”

ore 11:00 Jazz per le strade con la Mo'Better Band

ore 18:00 Aperitivo con CARMINE IANIERI

ore 20:00 Serata enogastronomica: LA PARANZA

ore 21:30 HIGH FIVE QUINTET (D. SCANNAPIECO – F. BOSSO – L.MANNUTZA – P. CIANCAGLINI – L. TUCCI)



4 AGOSTO:

ore 08:30 TREKKING NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

ore 11:00 Jazz per le strade con la Mo'Better Band

ore 18:00 Conferenza di DANIELE BOVE: “STEVE LACY ATTRAVERSO L'ANALISI DI EVIDENCE”

ore 19:30 Incontro con STEFANO DI BATTISTA

ore 20:00 Serata enogastronomica: COUS COUS

ore 21:30 STEFANO DI BATTISTA QUARTET



5 AGOSTO:

ore 11:00 JAZZ MATINEE

ore 12:00 CORO GOSPEL

ore 19:30 Chiusura Festival - Conferenza Stampa

ore 21:30 JAZZ ART ORCHESTRA



