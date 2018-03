ESTATE 2007. Ecco gli itinerari musicali ed artistici in provincia di Teramo

TERAMO. Con il prestigioso Concerto dell'Orchestra “I Musici Lotariani” si apre la terza edizione della rassegna denominata “Itinerari musicali ed artistici in Provincia di Teramo”. L'evento, che si terrà venerdì 13 luglio 2007 alle ore 21:30 presso il teatro all'aperto della Villa Comunale di Roseto, è dedicato all'opera del grande pittore Pasquale Celommi, dopo il concerto sarà possibile ammirare, nell'adiacente pinacoteca, alcune tele dell'artista, tre delle quali sono state acquistate di recente dall'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi.

L'orchestra è costituita da quasi quaranta componenti, perlopiù musicisti provenienti da quasi tutte le province abruzzesi, e da due direttori di fama nazionale che svolgono attività concertistica in tutta Italia, i Maestri Danilo Di Silvestro e Claudio Gamberoni.

L'orchestra può essere considerata, per certi aspetti, unica nel panorama musicale regionale, in quanto propone un repertorio di brani originali, pensati e composti appositamente per orchestra di fiati da grandi autori, come Dmitrij Šostakovič, Aram Khačaturjan e Jacob de Haan, solo per citarne alcuni.

Il primo direttore dell'orchestra, Danilo Di Silvestro, è di origine abruzzese dirige importanti orchestre di rilevanza nazionale, tra queste la prestigiosa Fanfara della Scuola Allievi Carabi-nieri di Roma (antenata dell'attuale Banda dell'Arma).

Claudio Gamberoni, tra l'altro, dirige la Banda Musicale di Scandriglia, è direttore artistico della Banda Garibaldina, la più antica del mondo, fondata nel 1592 e nel 2004, ha diretto l'Atlantic Brass Band della Rowan University (New Jersey, U.S.A.) e la “Pipe Band city of Rome”

Il programma della serata è articolato su brani di Gioacchino Rossini, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Jacob De Haan e Frank Erickson.

12/07/2007 12.57



