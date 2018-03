Sei finalisti in gara al Premio Nascimbene per musiche da film

ORSOGNA. La Giuria di selezione del Premio «Mario Nascimbene» per musiche da film di Orsogna (Chieti), presieduta dal compositore Silvio Feliciani, ha scelto i sei finalisti tra i 71 compositori in gara, provenienti da Italia, Stati Uniti e Gran Bretagna. Si tratta di Cristiano Alberghini di Cento (Ferrara), Davide Boario di Torino, Antonio Marcotullio dell'Aquila, Marco Russo di Latina, Claudio Smussi di Leno (Brescia) e Franco Talamo di Livorno.

I sei artisti – i quali hanno musicato una scena del film «Anno Uno» di Roberto Rossellini – si contenderanno il primo premio di 2.500 euro nella serata finale di venerdì prossimo, 29 giugno, che si svolgerà nel Teatro Comunale di Orsogna dalle ore 21.30.

A scegliere il migliore, tra i concorrenti rimasti in gara, sarà una seconda giuria presieduta dal regista Marco Bellocchio («I pugni in tasca», «L'ora di religione», «Buongiorno, notte»), dai compositori Andrea Guerra (sue le musiche di «Hotel Rwanda», «Le fate ignoranti», «La finestra di fronte», «La ricerca della felicità»), Riccardo Giagni («L'ora di religione», «Buongiorno, notte», autore di colonne sonore per Luciano Odorisio, Mimmo Calopresti, Carlo Lizzani, Sabina Guzzanti), i musicisti e compositori Silvio Feliciani e Remo Vinciguerra, nonché Caterina Nascimbene, moglie del Maestro e componente dell'Ente David di Donatello.

Presidente onorario del Premio è il critico cinematografico Gian Luigi Rondi. In passato della giuria hanno fatto parte Nicola Piovani, Michele Placido, Giancarlo Giannini, Roman Vlad, Luciano De Crescenzo, Alessandro Haber, Renzo Rossellini, Carlo Rustichelli, Mario Verdone, Roberto Pregadio, Lino Patruno.

Il concorso è intitolato a Mario Nascimbene (Milano 1913 - Roma 2002), uno dei più grandi compositori per il cinema, il primo italiano a lavorare per Hollywood. Realizzò oltre 400 colonne sonore per il cinema italiano e internazionale, lavorando con registi come Rossellini, Fellini, Antonioni, Ustinov, Vidor, Lizzani, Mankiewicz, De Santis, Zurlini.

Il «Nascimbene Award» ha il patrocinio del Comune di Orsogna, della Regione Abruzzo, di Abruzzo Promozione Turismo e della Provincia di Chieti, con il sostegno della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, di Wind e della Banca popolare di Lanciano e Sulmona.



