Cinema. "Transformers", tornano le autorobot che spopolarono negli anni '80

ROMA. Le automobili che diventano robot sono oramai alle porte. Il prossimo 28 giugno i “Transformers”, i mezzi animati da Micheal Bay (regista) e Steven Spielberg (produttore), invaderanno le sale cinematografiche del nostro paese.

La storia di queste auto che si trasformano inizia a metà anni '80 sotto forma di cartone animato, con un susseguirsi di serie che arriva fino ai giorni nostri: dai modelli e colori pastellatidi qualche decennio fa (nella foto uno dei primi Optimus Prime, o Commander, il capo degli Autobots), si arriva ai giorni nostri con le più moderne generazioni di robot (Biocombat, Armada, ). Dal cartone al merchandising il passo fu rapido: nei due decenni passati, impazzò in Italia una sterminata serie di giocattoli e gadget dedicati ai Transformers, che diventarono uno degli intrattenimenti preferiti dai più piccoli (e non solo). Come molte delle manie degli anni '80, anche le autorobot caddero nel dimenticatoio: grazie soprattutto ad internet, diversi anni dopo i fan riuscirono a ringalluzzire la passione per i Transformers, fino a che Dreamworks e Paramount (distribuzione UIP)decisero l'immenso investimento che ha portato alla realizzazione del film in prossima uscita ().La trama della pellicola non ripercorre, per lunghi tratti, quella del cartone animato: quest'ultimo infatti vedeva contrapposti gli Autobots, capitanati da Commander, contro i Distruptor, il cui leader era Megatron. Entrambi “vivevano” sul pianeta Cybertron, ma in seguito alla decisione di Commander di andare alla ricerca di una nuova fonte di energia che rivitalizzasse il loro pianeta alle prese con una crisi energetica, la guerra che per milioni dianni devasta Cybertron si sposta sulla Terra. Gli Autorobot precipitano con la loro astronave, Arca, sul nostro pianeta circa 4 milioni di anni fa, dopo uno scontro spaziale che ha compromesso il funzionamento del loro mezzo: restano però in una sorta di sospensione fino a metà anni ottanta dello scorso secolo, quando l'eruzione di un vulcano, vicino all'astronave precipitata, li riattiva improvvisamente. Riprende nuovamente vita così lo scontro tra le due fazioni, con i Distruptor conquistatori selvaggi e crudeli delle risorse della Terra e gli Autobots in difesa del nuovo pianeta che li ospita, senza dimenticare però la loro missione: la ricerca di energia.Secondo le prime indiscrezioni, il film invece vede i robot direttamente arrivare sulla Terra, dopo aver deciso l'abbandono di Cybertron alla ricerca di nuove fonti di energia (senza dunque la lunga attesa in sospensione). Una volta scelto il nostro pianeta, i Transformers (ambo le fazioni) si mescolano agli umani sotto forma di comuni automezzi, aerei, imbarcazioni ma ben presto tra Autobots e Decepticons (il nome dato ai Distruptornel film) scoppia una guerra per il controllo del pianeta www.dimenticatoio.it : rivivi nella pagine della rete tutte le manie degli anni '80.Ernesto Valerio 22/06/2007 13.44