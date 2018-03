Master in scrittura creativa e sceneggiatura a Teramo

La terza edizione del Master di perfezionamento in Scrittura creativa e sceneggiatura sarà presentata mercoledì 7 dicembre, alle ore 15.30, nella Sala conferenze della Facoltà di Scienze della comunicazione.

Per l'occasione, alla presenza del sindaco di Teramo Gianni Chiodi, si svolgerà la premiazione di Campagne lettura, un concorso indetto dal Comune di Teramo in collaborazione con il Premio Teramo e riservato agli studenti che hanno realizzato una campagna di comunicazione per stimolare alla lettura bambini e adolescenti.

Seguirà la presentazione del master, coordinato da Nadia Tarantini. Interverrano Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, i docenti della Facoltà, Parisio Di Giovanni, Raffaella Morselli e Alessandra Ruggiero e i responsabili dell'agenzia pubblicitaria Mirus e della società di produzione multimediale Mediaworker, partner del master.

Interverrano inoltre Gianni Melozzi, segretario del Premio Teramo, e Carlo Antonetti, presidente del Teramo Basket che offrirà stage e progetti di ricerca per gli studenti del master.

Il master di perfezionamento in Scrittura creativa e sceneggiatura fornisce competenze di scrittura creativa per la televisione, la pubblicità, i format radiofonici e i siti internet. Da quest'anno si svolgeranno, inoltre, laboratori di lingua inglese per la traduzione e l'adattamento di letteratura. Numerosi i partner, tra i quali Rai, Saatchi&Saatchi, JWT, Grundy Italia, Mirus, e Harlequin Mondadori. Le iscrizioni scadono il 31 gennaio 2006.

Per informazioni: tel. 0861.266018 - email: mastercreativa@yahoo.it.

05/12/2005 15.47