Da Bruxelles finanziamenti al Comune di Vasto per il progetto “Europa per i Cittadini”

VASTO. Si intitola “Eucidin ” ( EU city digital strategies for immigrants integration) ed è il progetto europeo con il quale il Comune di Vasto è risultato vincitore di un progetto a valere sul bando Europa per i Cittadini 2014-2020 della Commissione Europea, che ha come capofila la Città di Korydallos in Grecia.

Il progetto mira a discutere un tema assai sentito in questa fase storica dell’Europa: quello dell’integrazione degli immigrati nei tessuti sociali ed economici delle comunità locali, e dell’uso delle tecnologie.

Il progetto mira a fornire alle città e alle regioni partecipanti la possibilità di indagare e promuovere le iniziative digitali della città per sostenere l'integrazione sociale degli immigranti valutando come le strategie digitali affrontino le seguenti dimensioni: barriere linguistiche, accesso e sviluppo di competenze digitali. Con l'Europa che lotta per assorbire un enorme numero di richiedenti asilo e di migranti, molti dei quali hanno avuto percorsi pericolosi e affrontano quotidianamente lingue e altre barriere, le città devono dimostrare una significativa creatività nell'uso delle tecnologie digitali per aiutare i nuovi arrivati a ricevere informazioni riguardo la ricezione, integrazione e occupazione. Gli smartphone e l'accesso ai social media possono svolgere un ruolo fondamentale per molti immigrati, che si affidano a questi strumenti per informazioni che vanno dall'utilizzo di mappe google per tracciare percorsi sicuri, ai costi reali di beni e servizi lungo il viaggio. Una strategia globale sull'integrazione attraverso la tecnologia digitale non sembra ancora essere una priorità in nessuna città.

L’evento che sarà organizzato a settembre 2018 a Vasto consiste nell’ospitalità di relatori che saranno coinvolti in dibattiti sul tema e in attività di disseminazione. Per l’organizzazione di questo appuntamento il Comune ha ottenuto un finanziamento di 25.000 euro.

«Siamo molto felici di essere stati selezionati dalla Commissione Europea e finanziati con un contributo di 25 mila euro che ci garantirà di realizzare una settimana di appuntamenti a settembre del prossimo anno molto interessanti su un tema che sta molto a cuore al nostro Comune e che l’Italia intera sente particolarmente. Sarà un bel confronto di idee soprattutto per le giovani generazioni .L’Europa unita ed i suoi valori partono proprio dai cittadini, così come la soluzione di tanti problemi e di tanti approcci sbagliati parte proprio dal confronto tra le Comunità locali».