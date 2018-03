Canile provinciale Lanciano: appena inaugurato già chiuso

LANCIANO. Dopo essere stato inaugurato solo qualche settimana fa, ed in pompa magna alla presenza dell'assessore regionale Silvio Paolucci, del sindaco di Lanciano Mario Pupillo, del Direttore generale Flacco e di tutto lo staff dirigenziale, il canile sanitario provinciale di Villa Martelli resta ancora incredibilmente chiuso. Questa la denuncia del Presidente della Commissione di Viglianza della Regione Abruzzo e consigliere regionale Mauro Febbo.

«Il 1° giugno alla vigilia di importanti partite elettorali, a testimoniare l'efficienza e l'efficacia di questo Governo regionale e della Provincia di Chieti, era stato inaugurato il canile di Lanciano, una struttura al servizio di tutti i 104 Comuni della Provincia e gestita dal Servizio Veterinario di Sanità Animale della Asl».





Sono numerosi i servizi che la struttura dovrebbe garantire: ricovero di cani e gatti vaganti catturati, traumatizzati, maltrattati e all'isolamento ed osservazione di cani e gatti cosiddetti "morsicatori" per la profilassi della rabbia, sterilizzazione chirurgica finalizzata al contrasto alla proliferazione delle popolazioni canine e feline, la garanzia di un adeguato smaltimento delle carcasse. Il canile, dotato di Pronto Soccorso Veterinario con turni di reperibilità continua nelle 24 ore ed attrezzato per operazioni di anagrafe, prelievi di laboratorio, accertamenti diagnostici, interventi chirurgici ed ortopedici di pronto soccorso urgenti, dovrebbe avere il ruolo di Hub rispetto agli altri servizi diffusi sul territorio.

«Tutti questi servizi - continua Febbo - dimostrano quanto sia fondamentale l’operatività del centro di Lanciano. Peccato però che al di là dell’inaugurazione e delle chiacchiere dell'assessore Paolucci e del Presidente Pupillo, operazione ascrivibile ad un mero spot elettorale, il canile di Villa Martelli di proprietà della ASL di Chieti – Lanciano – Vasto resta inspiegabilmente ancora chiuso e lo resterà ancora per molto tempo per scuse di volta in volta campate per mascherare un modo superficiale e inadeguato di affrontare le problematiche amministrative».





CHE PROBLEMI CI SONO?

Inizialmente sembrava sussistere un problema di accatastamento e di agibilità, successivamente di distanze di sicurezza ed infine la necessità di sorveglianza e gestione per il parcheggio.

«Scuse e ritardi che non vorremmo vadano ad aggravare i già lunghi 18 anni d’attesa per vedere alla luce quest’opera necessaria per la tutela della salute pubblica, per quanto attiene alla parte delle malattie trasmissibili all'uomo, e di quella animale», continua Febbo.

«Intanto ci sarà da capire il costo elevatissimo per la gestione del canile stesso affidata mediante gara d'appalto a Franco Pasquini, proprietario del canile di Fallo, che attualmente ospita il canile sanitario in attesa che venga aperto quello di Villa Martelli. L'appalto dell'opera è stato aggiudicato per un importo di ben 2,4 milioni di euro in 5 anni, ossia ben 480.000 euro annuali che inizieranno a decorrere da quando il canile si aprirà. Nel frattempo, però, Franco Pasquini continua ad essere sempre pagato 30/40 mila euro all'anno per ospitare nel suo canile di Fallo il canile sanitario provinciale»

«CI SCUSIAMO PER IL RITARDO»

«La nostra Amministrazione si scusa con gli utenti e con la Asl2 Lanciano Vasto Chieti per il ritardo di un mese rispetto alla chiusura formale delle ultime pratiche burocratiche che permetteranno a breve l’inizio delle attività, ma esprimiamo sollievo e soddisfazione per aver portato ormai a conclusione una vicenda iniziata nel 1999», replica l’assessore alla Tutela degli Animali Comune di Lanciano, Davide Caporale

«Durante questi 18 anni, il consigliere Mauro Febbo è stato nell'ordine: Presidente della Provincia di Chieti, Assessore Regionale e Consigliere Regionale. Se avesse mostrato lo stesso zelo profuso per l’eliminazione della Asl di Lanciano con la complicità di Fabrizio Di Stefano, cancellata sotto la Giunta Chiodi di cui faceva parte, probabilmente la questione Canile sarebbe stata risolta un decennio fa. Come sempre raccogliamo i cocci di un'epoca che ci siamo messi finalmente alle spalle. Grazie all’impegno forte di questi ultimi 9 mesi del personale della Asl, dell’Assessore alla Sanità regionale Silvio Paolucci e grazie alla preziosa e incessante opera di collegamento del Presidente del Consiglio Comunale di Lanciano Leo Marongiu, ora vediamo prossimo l’inizio anche sostanziale delle attività che consentirà a Lanciano di essere punto di riferimento dell'intera Provincia per questo servizio».