Banda ultralarga. Tim contro il ministro Calenda per i bandi blindati ad Open Fiber

ROMA. Si devono ancora incontrare ma, nel frattempo, non se le mandano a dire. Il duello è tra l'amministratore delegato di Tim, Flavio Cattaneo, e il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e ha per oggetto ancora i bandi Infratel nelle aree bianche e, come convitato di pietra, Open Fiber che per il momento se li è aggiudicati tutti.

«Sono costruiti ad hoc, non partecipiamo», ha rilevato Cattaneo; parole a cui ha immediatamente replicato Calenda, definendole «gravi e inaccettabili».

L'attacco di Cattaneo è arrivato nel corso di un'audizione alla commissione Trasporti della Camera, decisa proprio per capire meglio le ragioni della polemica scoppiata nelle scorse settimane e sfociata nella decisione di Calenda di convocare i vertici della società telefonica per un incontro che, però, non sarebbe stato ancora fissato.

«Non partecipiamo più ai bandi perché riteniamo che siano costruiti in una certa maniera. Se sono costruiti ad hoc, allora per me possono farlo anche senza bando e darlo a chi ritengono più opportuno», ha detto senza mezzi termini Cattaneo, difendendo la decisione di investire in autonomia nelle aree bianche (considerate tali proprio perché nessun operatore aveva espresso interesse a invertirvi) perché «il mercato cambia» e visto che lo autorizza «lo stesso bando Infratel».

Insomma, per Cattaneo l'iniziativa privata di Tim, che «sta crescendo a numeri vertiginosi di clienti finali, non può essere limitata, soprattutto considerando che fra un po' siamo nel 2018 e non è stato posato un metro, non è partito un cantiere nelle aree Infratel».

Non solo: l'ad, insieme al vicepresidente Giuseppe Recchi, è anche tornato sulla vicenda Metroweb, ceduta a Enel e poi confluita in Open Fiber.

«In cambio volevano Sparkle», ha rivelato l'a.d. facendo notare la diversa dimensione delle due società (1,3 miliardi di fatturato di Sparkle contro appena 100 milioni di Metroweb) parlando di «cosa che non rientra nella normalità» e per la quale avrebbe rischiato «una causa di responsabilità da parte degli azionisti»; mentre Recchi ha aggiunto che Telecom «aveva offerto di più, ma hanno deciso di darla a loro».





Si tratta di affermazioni «gravi ed inaccettabili tanto più in quanto rese in una sede istituzionale», ha commentato a stretto giro Calenda, sottolineando che «i bandi Infratel, a cui peraltro Tim ha partecipato insieme ad altri operatori, sono stati strutturati nel pieno rispetto delle regole nazionali ed europee. Sono certo che la società tornerà immediatamente ad utilizzare, nei rapporti con il Governo, un linguaggio consono».

In seguito fonti della società hanno gettato acqua sul fuoco, precisando che i bandi non sono in linea con le caratteristiche di Tim, sia per la tecnologia che per il fatto che la società è «verticalmente integrata» e quindi, nel caso, dovrebbe partecipare in joint venture.

Ma a questo punto le precisazioni sono rimandate all'incontro, che si preannuncia caldo, tra ministro ( «una persona ragionevole», ha comunque detto Cattaneo, rimarcando però che il 25% degli azionisti di Tim sono risparmiatori italiani e bisogna «tenerne conto») e società.