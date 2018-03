San Giovanni Teatino, la società del Comune, Fb Servizi, ha 1,2mln di debiti

SAN GIOVANNI TEATINO. La FB Servizi , in liquidazione dal 2015, era una società interamente pubblica che gestiva i servizi per il Comune di San Giovanni Teatino.

Negli anni scorsi era stata al centro delle cronache per gli elevati costi di gestione.



Il M5s locale si èallarmato dopo aver appreso che non esisteva il bilancio 2015 presso la Camera di Commercio e, tramite un accesso agli atti, ha scoperto che «la società è sommersa da un mare di debiti, e che debiti. Per la precisione 1.240.791, a fronte di crediti per 778.740».



Secondo i dati forniti dal consigliere Mario Cutrupi i crediti sono, per circa 170.000 nei confronti del Comune, un’altra grossa fetta non più esigibile perché fanno riferimento a clienti che ormai non operano più. Quindi , alla fine, anche i crediti dovranno essere finanziati dai cittadini.

«Abbiamo riscontrato tra i crediti una fattura, per 120.000 euro, emessa nel 2014 dalla FB Servizi nei confronti del Comune. Questa fattura è stata registrata in contabilità comunale nel 2017», ha spiegato Cutrupi.



Sui debiti spiccano le fatture dei fornitori di prodotti medicali per la ex farmacia comunale che però è stata venduta con tutto il suo magazzino.

Ci sono poi i debiti con Aca per pagamento di bollette e con Esa per la corrente elettrica.

Un capitolo a parte spetta ai debiti verso i dipendenti a quali non è stato liquidato il TFR e lo stesso non è ancora passato alla Multiservizi, nuova partecipate che ha assorbito le funzione ed i dipendenti della FB Servizi.



«E’ impossibile che», aggiunge Cutrupi, «nel Documento di Programmazione si pianifichi una chiusura della FB Servizi e che nel bilancio non vengano indicate le risorse economiche necessarie a pagarne i dei debiti. Eppure parliamo di quasi un milione di euro da sborsare. Questo è l’allarme che abbiamo lanciato durante la discussione del Consiglio Comunale tenuto il 24 Aprile, per questo motivo abbiamo votato contro l’approvazione dei documenti contabili. E’ chiaro che per far fronte a questo ulteriore disastro gestionale non basteranno i milioni di euro previsti dalle multe sul codice della strada. La cosa inspiegabile è che la FB era sottoposta al controllo analogo. Cioè l’amministrazione Comunale, mediante l’apposito ufficio “controllo delle partecipate”, doveva vigilare trimestralmente affinché una cosa del genere non potesse accadere».



Una situazione preoccupante che ha tra le concause certamente anche i tagli statali ai Comuni ma questo non basta a spiegare le incongruenze segnalate.



«Ai cittadini di San Giovanni Teatino, chiamati anche questa volta a ripianare gli errori di altri, devono essere date risposte precise. In primo luogo da chi ne ha seguito la messa in liquidazione, l’allora assessore Massimiliano Bronzino Cesario che aveva ereditato la delega alle società partecipate da Paolo Cacciagrano. Ci piacerebbe sentire il parere del Sindaco che, come socio, ha approvato i bilanci», ha concluso Cutrupi che invierà la documentazione alla Corte dei Conti.