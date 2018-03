Un docu-film su Manoppello e lo ‘skate park’: le scelte contestate della Regione

ABRUZZO. «Migliaia di euro di finanziamenti per iniziative tutt’altro che urgenti e necessari».

E’ perplesso il presidente della Commissione Vigilanza e consigliere regionale Mauro Febbo che ha scovato nella recente Delibera di Giunta regionale 165, approvata lo scorso 6 Aprile, ben 150 mila euro per lo Skate park nella città di Pescara e 41 mila euro al Comune di Manoppello per il Docu-film del ‘Volto Santo di Manoppello’.

Il film viene giustificato con la necessità di «valorizzare al massimo grado le bellezze monumentali del territorio» anche attraverso «prodotti audiovisivi e cinematografici in grado di raggiungere il maggior numero di potenziali fruitori dell’offerta turistica regionale».

Lo skate park viene invece giustificato da D’Alfonso, in una lettera inviata al sindaco Marco Alessandrini, con la necessità di «dare una concreta risposta all’esigenza decennale di offrire ai ragazzi un luogo dove esprimersi liberamente anche sullo skate».

«Credo fermamente che questi due interventi siano veramente superflui ed inefficaci in questo momento storico per il bene dell’Abruzzo. Sono provvedimenti dal sapore di Prima Repubblica», contesta Febbo.

L’esponente di Forza Italia sostiene che tali risorse dovevamo essere dirottate per «le vere e grandi emergenze» presenti sull'intero territorio regionale.



Dubbi vengono espressi anche sul meccanismo di attribuzione del finanziamento ai vari Comuni: «ogni volta constatiamo una procedura senza gara, si scavalca la graduatoria del Rendis e, soprattutto, in allegato alla DGR leggiamo solo lettere personali a firma del Presidente D’Alfonso senza l’avallo del Direttore competente Primavera. Tutte anomalie che abbiamo più volte denunciato in questi anni e che portano ad escludere e mortificare porzioni di territori che aspettano da tempo risorse per dissesto e infrastrutture e a premiare altre, magari sempre le stesse».

Dunque Febbo, anche se reputa positivo il recupero di risorse provenienti da economie della precedente programmazione Fas, per mitigare il dissesto idrogeologico e potenziare la rete viaria, «continuo a sostenere che questo esecutivo debba attivarsi per sgomberare ogni ombra e dubbio sulla procedura e aggiudicazione dei singoli interventi e finirla con i finanziamenti "a pioggia". L’Abruzzo ha bisogno di una programmazione seria e trasparente che torni utile all'economia regionale».





Tra gli altri progetti ci sono: 600 mila euro per la realizzazione di un complesso di piscine termali pubbliche a Caramanico, 100 mila euro per l’adeguamento dei locali scolastici del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara, 1,1 milioni per il potenziamento del «parco rotabile destinato al trasporto pubblico» a Francavilla, Chieti, Vasto. 3,4 milioni per la riduzione del rischio di alluvioni e fraane a Manoppello (150 mila euro), Bolognano (100 mila euro), Roccamorice (200 mila euro), Atri (450 mila euro), Casalincontrada (276 mila euro), Bisenti (450 mila euro), Notaresco (450 mila euro), Fossacesia (1 milione) e Penne (400 mila euro).