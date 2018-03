Contenzioso milionario Bim Sangro – Acea, accordo a portata di mano

ALTINO. Si è vicini ad un accordo per quanto riguarda il pagamento ai 60 Comuni del Bacino imbrifero montano (Bim) “Sangro” relativo alle annualità dal 2013 al 2016 dei sovracanoni derivanti dall’impianto idroelettrico di Sant’Angelo, situato nel territorio di Altino (CH), di cui è concessionaria l’Acea.

In un summit svoltosi a Roma – al quale hanno preso parte il Presidente Luciano D’Alfonso, il consigliere Alessio Monaco e i vertici dell’azienda – è stato deciso che a brevissimo termine si terrà in Abruzzo un incontro per siglare un’intesa con tutti i sindaci interessati. Acea si è detta pronta anche ad un investimento sul territorio con finalità turistiche.

La vicenda nasce dall’approvazione della legge n. 228 del 2012 (art. 1, comma 137) ma ha avuto un’accelerazione nel 2016: i Comuni interessati – di cui 49 abruzzesi, 10 molisani e uno laziale – a febbraio avevano chiesto e ottenuto un incontro con il presidente D’Alfonso per illustrargli la questione.

Richiesta dal presidente di un parere sull’argomento, il 14 aprile scorso l’Avvocatura regionale ha specificato che la suddetta norma si applica dal 1° gennaio 2013 a «tutti gli impianti di produzione superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato», dando così il via alla richiesta di corresponsione dei canoni.

Il servizio Gestione e qualità delle acque della Regione Abruzzo ha quindi inviato all’azienda la diffida per il pagamento di quanto dovuto per le annualità 2013 (910.841,40 euro), 2014 (941.822,40 euro), 2015 (941.822,40 euro) e 2016 (942.751,83 euro), per un totale di 3.737.238,03 euro.

L’Acea ha presentato ricorso avverso il provvedimento ma, con ordinanza del 25 ottobre scorso, il Tribunale regionale delle acque di Roma – competente per l’Abruzzo – lo ha respinto.



«Sono più che fiducioso – ha commentato D’Alfonso – sul fatto che si possa arrivare velocemente ad un’intesa. Chi utilizza le nostre risorse naturali deve partecipare alla promozione del progresso economico e sociale delle popolazioni presso le quali si serve».

«Gli unici meriti sono quelli di pochi sindaci coraggiosi, capitanati dal sindaco di Fallo, che si sono fatti carico della questione con determinazione, che non si sono voluti piegare alle prepotenze del colosso ACEA nè alla inerzia della regione e da soli si sono costituiti in giudizio per vedere riconosciuto quanto gli spettava da anni», contesta però Sara Marcozzi.

La consigliera regionale ricorda anche che il M5S aveva sollevato la questione dei crediti maturati, 9 milioni in complessivo e quasi quattro milioni di euro solo per le annualità 2013 e 2014, dai 60 Comuni abruzzesi e molisani appartenenti al Bacino Imbrifero Montano del Fiume Sangro nei confronti di Acea spa. Regione Abruzzo, nel mese di aprile 2016, dopo un paio di giorni dal deposito dell’interpellanza del MoVimento 5 Stelle, aveva Acea a pagare entro 30 gg quanto dovuto per l’utilizzo delle acque nell’impianto idroelettrico di Sant’Angelo, pena la decadenza della concessione.

«La consigliera Marcozzi cerca di auto-attribuirsi la paternità di un’azione sulla quale è invece intervenuta con ritardo», replica però Monaco.

«L’interpellanza della consigliera Marcozzi risale al 19 aprile 2016, quando il parere dell’Avvocatura era stato emesso e la questione avviata a soluzione».