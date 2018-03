Bilancio Comune Pescara, «sbagliato e incompleto, Alessandrini lo sapeva»

PESCARA. Il bilancio di previsione del Comune di Pescara non poteva essere approvato entro la mezzanotte di martedì 31 gennaio così come non è stato approvato venerdì scorso «perché è sbagliato e incompleto».

A sconfessare le bugie del sindaco Alessandrini, che ha imputato al centro-destra la responsabilità, è stato il Collegio dei Revisori dei Conti che lo scorso 5 gennaio ha espresso un parere condizionato dalla correzione di una serie di errori, primo fra tutti l’obbligo di prevedere un impegno di spesa in capitoli oggi azzerati, come quello dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri.





Gli errori non sono stati corretti e adesso per approvare il bilancio occorre un maxi-emendamento che solo la Commissione Finanze può preparare.

«Una buccia di banana che rispedisce al mittente le accuse di un sindaco ‘pinocchio’ e irresponsabile», hanno rivelato i Gruppi consiliari di Forza Italia, Pescara in Testa e Pescara Futura.

«È stato sufficiente pazientare quarantotto ore e sono venute a galla le macroscopiche bugie del sindaco Alessandrini e della sua maggioranza, da oggi il ‘re’ è ufficialmente nudo dinanzi alla città – ha spiegato il Capogruppo FI Antonelli -. Secondo Alessandrini è colpa del centro-destra se martedì scorso non siamo riusciti ad approvare il bilancio di previsione entro la mezzanotte perdendo l’occasione di spendere subito 5milioni di euro in deroga al patto di stabilità».

Ma nemmeno venerdì è stato approvato quel bilancio e non per una presunta pratica ostruzionistica, ma perché il documento è sbagliato, così come lo era martedì.





La seduta consiliare è infatti saltata perché è stato tirato fuori dal centrodestra il parere espresso al bilancio dal Collegio dei Revisori dei conti i quali hanno posto delle condizioni per il varo dello strumento finanziario dettando alcune correzioni che però, dallo scorso 5 gennaio, la giunta non ha soddisfatto.

In particolare il Collegio ha disposto che venissero ‘rielaborate le annualità 2018 e 2019 in relazione alle segnalazioni effettuate al punto 7 della relazione’, ovvero si dispone di ‘riesaminare a saldi e totali i dati degli esercizi nei capitoli di spesa oggetto di obbligazione giuridica perfezionata che al momento non presentano stanziamenti, come quello dei gettoni di presenza dei consiglieri, capitolo indicato a zero’.

In altre parole il Collegio dei Revisori ha vincolato il proprio parere al ripristino degli impegni di spesa in quei capitoli obbligatori che stranamente invece la giunta Alessandrini ha azzerato, e non è possibile farlo perché, ad esempio, i gettoni di presenza vanno pagati obbligatoriamente.





«Ricevuto il parere dei Revisori la maggioranza non si è neanche preoccupata di preparare degli emendamenti che, per regolamento, andavano presentati almeno dieci giorni prima dell’inizio della prima sessione di bilancio», ha denunciato il centrodestra.

Trascorso tale termine utile, solo la Commissione Finanze può presentare l’eventuale maxi-emendamento, Commissione che non è stata convocata per martedì scorso, ma solo per venerdì pomeriggio alle 16.30, facendo saltare venerdì mattina il Consiglio, ormai riconvocato per lunedì prossimo.

«Tradotto», ha detto Antonelli, «non era assolutamente possibile approvare il bilancio di previsione entro la mezzanotte del 31 gennaio scorso e, ancora una volta, il sindaco Alessandrini-‘pinocchio’ ha mentito spudoratamente alla città comportandosi da irresponsabile. La verità, oggi venuta a galla – ha aggiunto il Capogruppo Antonelli – è che il documento finanziario era falsato per un errore tecnico macroscopico ed è stato il sindaco Alessandrini ad arrecare un danno alla città non mettendoci in condizioni di approvare il bilancio. Ed è ancora più inaccettabile, umanamente, politicamente e amministrativamente, che un sindaco a conoscenza del proprio errore, cerchi di scaricare vergognosamente le responsabilità sulle forze di opposizione».