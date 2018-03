«Incarico fiduciario illegittimo»: condannato sindaco Montenerodomo

MONTENERODOMO. Il sindaco di Montenerodomo, Antonio Tamburrino, è stato condannato dalla Corte dei Conti a rifondere alle casse del suo comune 6 mila euro

La Procura aveva chiesto che ne restituisse 30 mila. Il caso è scoppiato dopo un esposto ricevuto dalla procura contabile che segnalava l’illegittima assunzione nel maggio del 2014 di una persona nell’ ufficio del sindaco, Franca Pasquarelli.

Secondo i giudici della Corte dei Conti Gerardo de Marco e Tommaso Miele, che hanno sposato l’ipotesi accusatoria, il decreto di assunzione era illegittimo perché non aveva tenuto in considerazione i limiti di legge.

Il sindaco si è difeso sostenendo che l’assunzione fosse necessaria per risolvere le problematiche relative al personale dipendente dell’ente, non adeguato per il soddisfacimento delle esigenze del Comune.

L’amministrazione cittadina, infatti, poteva contare solo su un dipendente part-time come tecnico comunale ed un altro dipendente, addetto alla ragioneria, oltre al segretario comunale, presente un giorno a settimana.

Dunque Tamburrino ha spiegato di aver agito su sollecitazione del segretario comunale, responsabile del settore finanziario e del personale.

Il sindaco ha sempre pensato di aver sempre agito nel rispetto delle regole di buona amministrazione.

Secondo i giudici, però, «non può dubitarsi che l’assunzione della dipendente dell’ufficio di staff del Sindaco sia avvenuta in violazione di norme di legge inderogabili».



«L’elevato grado di complessità della normativa sui divieti di assunzione (la cui esistenza era, peraltro, universalmente nota, anche perché fatta oggetto di vivace e continuo dibattito, anche negli enti locali)», si legge nella sentenza, «avrebbe dovuto suggerire al sindaco una maggior cautela, richiedendo un formale approfondimento sulla legittimità dell’operazione agli organi dotati delle sufficienti competenze tecniche, posto che egli ne era sprovvisto».

«Del resto, la natura stessa dell’incarico (assunzione fiduciaria di una collaboratrice del sindaco, per svolgere attività di staff e non gestionali) avrebbe dovuto far sorgere qualche dubbio di legittimità, proprio a fronte della situazione critica dell’organico comunale», scrivono ancora i giudici.

Ma le colpe non sono tutte del sindaco, si legge ancora nella sentenza. Da qui lo ‘sconto’ dai 30 mila euro richiesti dall’accusa e i 6 mila euro della condanna: «ferma restando la colpa grave del sindaco è indubitabile che la violazione è stata commessa e portata ad effetto con il concorrente contributo causale di terzi, la cui quota virtuale di corresponsabilità deve essere senz’altro scomputata» da quella del sindaco.

I giudici fanno notare come il contratto illegittimo sia stato stipulato dal segretario comunale, nella sua qualità di responsabile dei competenti servizi comunali.

I giudici hanno poi dovuto prendere in considerazione anche «la buona fede dell’interessato; la situazione di difficoltà dell’organico dell’ente; l’azione correttiva posta in essere subito dopo le prime contestazioni in sede contabile; il prelievo fiscale effettuato sugli emolumenti pagati alla dipendente; la natura transitoria del superamento dei limiti di spesa, comunque di importo non elevato».