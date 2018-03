Regione Abruzzo, altri 66 mln per puntellare il territorio

ABRUZZO. Ammontano a 66 milioni gli ultimissimi finanziamenti della RegIone per il dissesto idrogeologico. Si tratta dell’ultima puntata che si aggiunge alla penultima da 25milioni di euro che si aggiunge alle precedenti da 175milioni di euro. Un totale di circa 266mln di euro per i rischi da frane, valanghe, smottamenti, alluvioni, difesa della costa.

Lavori i cui effetti dovrebbero vedersi se tutto filerà liscio e dovrebbero puntellare una regione che ha grosse vulnerabilità naturali amplificate da moltissime scelte sbagliate umane di cementificazione “selvaggia”.

Non sempre è così specie per i lavori di difesa della costa dove a fronte di centinaia di milioni nell’ultimo decennio nons i sono visti benefici apprezzabili.

Ieri l’ennesimo annuncio di distribuzione dei Fondi sviluppo e coesione (FSC) 2014-20 e dai fondi europei di sviluppo regionale (FERS) 2014-20 mentre dai fondi FAS 2017-2013 è stato previsto 1milione di euro a difesa della costa per il Comune di Torino di Sangro.

Difficile dire quali siano stati i criteri di ripartizione dei fondi ma di certo la Regione si è basata sulle richieste avanzate dai sindaci, da stime di tecnici su danni già avvenuti ed è probabile che l’importo sia calibrato in base a quanto richiesto.

Nel dettaglio, risorse pari a 57milioni 824mila euro serviranno a finanziare 63 interventi per il rischio frane, 1milione 250mila euro saranno impiegati per finanziare un intervento necessario per scongiurare il rischio valanghe, 2milioni 25mila euro per realizzare i tre interventi previsti per fronteggiare il rischio alluvioni e 4milioni 900 mila euro per sostenere i 7 interventi previsti per la difesa della costa.

«Non si tratta di un provvedimento di natura emotiva - ha tenuto a precisare D'Alfonso - visto che siamo già al terzo elenco di interventi sulla mitigazione del rischio idrogeologico. Sono ben 66 milioni di euro che andiamo ad investire e che si aggiungono ai circa 25 milioni di euro di cui abbiamo già dato notizia il mese scorso. Tutti i ribassi - ha aggiunto D'Alfonso - verranno trattenuti dalla Regione per finanziare ulteriori interventi. Per cui è ipotizzabile che circa 10 milioni di euro verranno utilizzati per allungare l'elenco».

Il Presidente ha poi affermato che «a partire da oggi, occorreranno 40 giorni di tempo per attivare le procedure di gara e 60 giorni per avere l'aggiudicazione della gara stessa».

Nell’ultima trance di lavori uno solo riguarda il pericolo valanghe.

QUI L'ULTIMO ELENCO DEI COMUNI FINANZIATI