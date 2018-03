Frane sulla Provinciale 162: «è la Salerno- Reggio Calabria d’Abruzzo»

CASTIGLION MESSER MARINO. A febbraio- marzo 2015 i territori dell'Alto Vastese sono stati colpiti da eventi meteorologici estremi che hanno innescato numerose frane su strade di comunicazione fra i centri abitati.

Una situazione drammatica tanto che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato ad aprile del 2015 lo stato di emergenza.

I movimenti franosi di maggiore intensità hanno interessato principalmente la strada provinciale 162 nel tratto che collega a Castiglione Messer Marino e Fraine: si parla della distruzione completa della carreggiata.

Problemi anche su alcuni tratti della provinciale 212 tra Castiglione Messer Marino- Torrebruna. Risultato? Transito precluso e forti disagi per la popolazione.

Ad oggi la situazione è però ancora in alto mare. Se i lavori sulla provinciale 212 si sono conclusi, non si può dire lo stesso per quelli sulla provinciale 162.

«La cattiva politica, ancora una volta mortifica le popolazioni che dovrebbero essere aiutate ed incentivate. Invece hanno fatto diventare la strada provinciale 162 Castiglione- Fraine la Salerno Reggio Calabria dell'Abruzzo», denuncia il sindaco Emilio Di Lizia.

Il comune di Castiglione Messer Marino e sicuramente il comune più popoloso è importante della zona: ci sono un polo scolastico, il distretto sanitario, le strutture destinate all'ospitalità degli anziani e risulta quindi un attrazione per i comuni limitrofi di Torrebruna, della sua frazione Guardiabruna, Fraine, Schiavi d'Abruzzo e Montazzoli.







I SOLDI CI SONO

L’amministrazione comunale nei mesi scorsi ha predisposto due progetti preliminari per la strada provinciale 162 e per la strada provinciale 212 elencando tutta una serie di interventi di sistemazione necessari.

I progetti sono stati presentati sottoposti agli organi tecnici della Regione Abruzzo della provincia di Chieti.

In particolare il progetto presentato sulla strada provinciale 162 è stato ritenuto meritevole di considerazione tanto da essere inserito nel piano di interventi urgenti e indifferibili.

E’ stato pure affidata una cifra di 1,9 milioni di euro.

Il progetto della strada provinciale 212 è stato invece finanziato con fondi propri della Regione Abruzzo.







LA PROVINCIALE 212 TORNA IN SESTO

Tutto sembrava procedere tranquillamente: a novembre 2015 è stata predisposta dal Comune di Castiglione una gara d'appalto espletata dal Genio Civile e sono cominciati i lavori sulla provinciale 212 Castiglione Messer Marino- Torrebruna. Dopo un anno i lavori si sono conclusi e la strada è stata riconsegnata alla provincia di Chieti.

Sorte diversa, invece, per la provinciale 162: è stato approntato un progetto ma ad un certo punto qualcosa si è incagliato perché, come racconta il sindaco, la provincia di Chieti «con decisione unilaterale e senza instaurare alcun confronto con le amministrazioni del comprensorio» ha deciso di annullare tutto e di intraprendere un proprio progetto preliminare, senza i rilievi topografici e le indagini preliminari geognostiche, predisponendo anche un cronoprogramma di lavoro per la realizzazione dell'opera, assicurando di iniziare i lavori a settembre scorso.





E così partita la gara d'appalto.

Però, ad un certo punto, il progetto è stato censurato con rilievi sia sul piano tecnico che sulla fattibilità economica dal servizio regionale del Genio Civile.

«Dunque», denuncia Di Lizia, «i lavori non sono iniziati a settembre ed è ignoto quando effettivamente inizieranno considerato che ad oggi non risulta esserci neanche il progetto esecutivo che la ditta vincitrice dell'appalto doveva predisporre».

«La popolazione», chiude il sindaco, «è stanca esausta e non riesce a comprendere come i lavori siano ancora fermi nonostante la disponibilità di fondi senza sapere se avranno inizio e se l'opera verrà effettivamente realizzata è conclusa».