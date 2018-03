Menduni nominato capo centrale appalti ma è indagato per danno erariale

ABRUZZO. A capo della nuova centrale di committenza degli appalti (Aric) D’Alfonso nomina Paolo Menduni, per ora alle prese con la difesa dalle accuse mossegli dalla Corte dei Conti campana per aver speso troppo quando era manager della Asl di Caserta.

Troppe nomine e troppi primari, assunzioni che si presumono clientelari emerse dalle indagini della finanza che ha fatto scattare un fascicolo per danno erariale nei confronti di 49 dirigenti delle asl campane, procedimento che non si è ancora risolto. Tra questi c’è anche l’ex manager della Asl di Caserta, appunto Paolo Menduni.

Al presidente Luciano D’Alfonso piacciono evidentemente le cose complicate così come può essere complicato giustificare la nomina di chi deve sovrintendere l’ente che gestirà decine di milioni di euro pubblici con una accusa di danno erariale, dopo essere entrato nelle stanze della regione come consulente speciale del presidente a titolo gratuito.

Menduni, in realtà, è una vecchia conoscenza dell’Abruzzo fin dai tempi della fulgida Democrazia Cristiana abruzzese: classe ‘41, è stato commissario alla Asl di Chieti dal 1993 al 1994 e dal 1995 al 2000 manager della Asl de L’Aquila, evidentemente è di casa nel tranquillo Abruzzo forse anche di più rispetto al trambusto della Campania.

Sta di fatto che per D’Alfonso non è un grosso problema nominare chi, appena lo scorso febbraio, ha dovuto iniziare a preparare la propria difesa per dimostrare di non aver speso decine di milioni che si potevano risparmiare.

D’altra parte Menduni pare abbia avuto un ruolo rilevante nell’arresto dell’ex presidente della Regione Campania, Paolo Romano, e sembra avere un’esperienza difficilmente eguagliabile nel campo della sanità, molto meno in quello della gestione degli appalti o di enti pubblici.





Ma che cos’è l’Aric?

E’ il nuovo centro pulsante degli appalti e dovrà essere riconosciuta dall’Anac come soggetto aggregatore e potrà accedere a finanziamenti ministeriali.

Il nuovo organismo è stato presentato come un mezzo per la semplificazione delle procedure e degli oneri dei costi di gestione a carico della Pa.

La struttura -è stato detto al momento della sua creazione nel consiglio regionale- dovrebbe favorire la trasparenza -cosa che purtroppo a distanza di due anni di governo di centrosinistra è stata più volte promessa ma realizzata a singhiozzo.

Tecnicamente non dovrebbe essere un nuovo ente ma la trasformazione della vecchia Arit (l’agenzia regionale per l’informatica) a cui verranno affidate nuove funzioni.





Secondo il presidente della Commissione vigilanza e consigliere regionale, Mauro Febbo, «il presidente della Regione continua ancora a fare nomine poco opportune e poco sensate dettate solo da una personale logica fiduciaria, scavalcando sia la giunta sia il consiglio regionale sia i portatori d'interesse».

«Mi risulta», aggiunge Febbo, «che i due nominati non hanno competenze idonee ed adeguate in materia informatica e ingegneria idraulica e mondo rurale per i ruoli che andranno ad assumere. Queste scelte sono un vero e proprio schiaffo alla tanta e diffusa intelligenza presente nelle varie strutture della Regione Abruzzo che il Presidente continua ininterrottamente a mortificare ed umiliare. In questi tre anni di governo di D'Alfonso abbiamo solo sentito tante chiacchiere sulle giovani generazioni e sulle potenzialità delle nostre Università quando poi all'atto pratico non vengono prese in considerazione né le varie professionalità né le giovani leve».







MENDUNI: «PRESUNTO DANNO NON MILIONARIO. INDAGINI GIA’ SCONFESSATE»

«In realtà le contestazioni a me mosse in un primo momento sono molto ridotte», spiega Paolo Menduni, «anzi trascurabili visto che il presunto danno erariale è stato contestato dall'ottobre 2014 a dicembre 2015 (il mio incarico è cessato il 15 novembre 2014). Si tratta inoltre di procedure amministrative attivate secondo linee guida del Commissario ad acta (quello che si fa ora in Abruzzo). L'atto aziendale definitivo è stato da me inviato ad ad una apposita commissione regionale ad agosto 2014 ed è rimasto inefficace in attesa di un decreto del presidente per diventare esecutivo, così come da norme vigenti. Tornato ad Ortona, dove risiedo da 46 anni», ha aggiunto Menduni, «ho appreso successivamente che a seguito di ritardi (ingiustificati) di alcuni mesi da parte della commissione, il procuratore della corte dei conti ha incaricato la finanza di giuste ed opportune indagini al fine di comprendere le motivazioni dei ritardi nelle procedure conclusive. Gli inquirenti hanno sostenuto che il ritardo consentiva a primari che dovevano essere declassati, (tra l'altro con contratti ancora validi che avrebbero generato contenziosi, non erano quindi assunzioni clientelari) di percepire stipendi non ridotti. Nel caso dei direttori di ASL è evidente che non esiste alcuna colpa, in quanto gli atti erano inefficaci perchè mai approvati dalla regione».

Menduni si dice sereno per l’esito positivo della vicenda anche perchè menziona due successive ordinanze, la prima n.63/2016 nella quale il Giudice designato, a seguito di richiesta di procedimento cautelare ha dichiarato improponibile la domanda «per difetto assoluto di giurisdizione derivante dalla usurpazione, invasione e sconfinamento nell'area dei poteri amministrativi.... nè è affidato il compito di prevenire danni erariali non ancora prodotti».

In una seconda ordinanza n.154/2016, a seguito di reclamo, un altro giudice -aggiunge Menduni- non concede la misura cautelare «in quanto incidente su attività discrezionale delle amministrazioni intimate».

«Tutti i dati, le contestazioni ed i calcoli della Finanza, in parte errati, oltre alle ordinanze dei Giudici, sono a disposizione».