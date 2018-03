Inchiesta Panta Rei, chi paga le spese legali del presidente arrestato?

ABRUZZO. Chi pagherà la difesa del presidente del Consorzio di bonifica centro, Roberto Roberti, arrestato nei giorni scorsi nell’ambito dell’operazione Panta Rei?

La risposta che sarà lui a versare i soldi al suo avvocato di fiducia (Marco Femminella) non è poi così scontata.

La normativa in materia è chiara ma già in passato Roberti ha deciso di percorrere altre vie.

Secondo la legge le spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all’espletamento del servizio sono rimborsate (nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato) se il procedimento si conclude con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità degli stessi dipendenti.

In pratica l’indagato dipendente deve anticipare i soldi di tasca propria e poi, solo dopo una sentenza favorevole, può richiedere il rimborso.



Sempre sulla stessa materia, inoltre, una recente sentenza della Cassazione conferma, però, che il diritto al rimborso delle spese legali spetta solo a coloro che sono legati con l’ente pubblico da un rapporto di lavoro dipendente, sono appunto dipendenti in senso stretto e cioè firmano il contratto di lavoro .

In pratica, recita la sentenza numero 5264 del 7 marzo 2015 non rientrano tra i rimborsabili gli amministratori locali che sono da intendersi «come funzionari onorario, il cui rapporto con la PA è connesso all'attribuzione di funzioni pubbliche, e si distingue sia dai rapporti di pubblico impiego, sia dai rapporti di parasubordinazione o di collaborazione continuativa e coordinata».

Pare di capire che per esempio sindaci ed assessori non possano richiedere il rimborso cosa che per esempio non risulta per l’attuale presidente di Regione, Luciano D’Alfonso, difeso da Giuliano Milia e assolto e prescritto nel maxi processo Houseeork, mentre invece risulta che l’ex sindaco Enzo Cantagallo abbia richiesto al Comune poco meno di 40 mila euro come rimborso per il suo avvocato (sempre Giuliano Milia).

A voler interpretare serenamente la sentenza di Cassazione in mancanza di un contratto non sembra si possano catalogare come “dipendenti” gli amministratori delle società pubbliche per esempio come l’Aca. Eppure anche in questo caso le cose sembrano essere andate diversamente: non solo l’Aca ha pagato parcelle da oltre 100mila euro ma non risulta che gli indagati avessero anticipato le cifre e parrebbe di capire che le somme siano state liquidate anche prima delle sentenze definitive.



Insomma ognuno si interpreta la legge come più gli è utile.



Cose non dissimili sono accadute anche nel Consorzio di Bonifica centro oggi nelmirino dell’ennesimo scandalo a metà tra tangenti e inquinamento ambientale unito alla pessima gestione degli impianti di depurazione.



Da alcuni documenti visionati da PrimaDaNoi.it il presidente Roberto Roberti, infatti, non avrebbe seguito sempre questa prassi.

4.500 EURO PER AVVOCATO E CONSULENTE

Almeno due volte, negli ultimi 12 mesi, (ma non possiamo escludere che ci siano altri casi simili) il presidente del Consorzio e gli altri amministratori hanno deciso di addebitare alle casse del Consorzio le spese per la difesa di Roberti, indagato dalla procura di Chieti per violazioni ambientali.

Secondo l’accusa, infatti, il presidente avrebbe consentito lavori di scavo nell’alveo e sulla sponda del fiume nei comuni di Città Sant’Angelo e Collecorvino senza le dovute autorizzazioni.

Così a novembre del 2015 sono stati impegnati i primi 3.000 euro per la difesa legale di Roberti, affidata all’avvocato Giuseppe Cutilli, (500 euro subito versati per le spese imminenti del ricorso). Poi a settembre scorso sono stati impegnati altri 1.500 euro sempre per lo stesso procedimento penale e con la causale ‘spese legali, notarili, e consulenze tecniche amministrative’.

E’ corretto quanto è stato fatto o siamo di fronte alla solita beffa oltre il danno?



Alessandra Lotti