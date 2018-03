Istituti scolastici nel Teramano: «7 milioni di euro per i lavori»

TERAMO. Ci tiene a precisare che i risultati che presenta sono il frutto di un lavoro di squadra «quella del settore edile della Provincia, ridotta all’osso ma che si è fatta carico sia degli interventi che dei progetti. Ci è voluto un po’ di tempo in più ma tutte le risorse sono state usate per le scuole e non per pagare i progettisti».

L’assessore Ezio Vannucci ,questa mattina, nel corso di una conferenza stampa ha illustrato il pacchetto-scuole che «lascio a chi si occuperà di questa delega»: circa 7 milioni di euro fra ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie e interventi di efficientamento energetico.

A questa cifra vanno aggiunte le risorse destinate dall’ente alla manutenzione ordinaria, circa 300 mila euro.

Ieri la Giunta ha approvato il progetto di ristrutturazione del tetto del Moretti di Roseto – 870 mila euro – che andrà presto in appalto.

Il “Decreto del fare” ha premiato per la seconda volta la Provincia di Teramo con 425 mila euro per l’Alberghiero Di Poppa che si aggiungono all’altro milione già ottenuto.

«Poi ci sono i progetti per la ricostruzione post-terremoto, tanti interventi sui tetti piatti degli istituti che in questi anni tanti problemi hanno causato: perché non reggono all’usura del tempo e hanno determinato significativi fenomeni di infiltrazioni dilatando i costi di manutenzione. Con un bilancio tagliato del 60% in meno rispetto a quello delle consiliature passate siamo andati a cercare le risorse dove c’erano e abbiamo partecipato ai bandi mettendo in gioco la nostra capacità».

La scelta di utilizzare i tecnici dell’ente per la progettazione (solo in tre casi, per vincoli di legge, si è dovuto far ricorso agli affidamenti esterni), come ha spiegato il dirigente Piergiorgio Tittarelli, «ha comportato tempi più lunghi perché il settore deve anche curare gli interventi ma ci ha consentito di usare tutte le risorse disponibili a favore delle scuole. Con la manutenzione ordinaria possiamo dire di aver tamponato praticamente tutte le situazioni».

I LAVORI NEL DETTAGLIO

Commerciale “Moretti” di Roseto: La scelta di effettuare lavori di rifacimento integrale del tetto erano maturati già dall’anno scorso per via delle consistenti infiltrazioni di acqua piovana. Il valore complessivo dei lavori a base d’asta è di 870.000 euro, coperto in parte con la rinegoziazione di un vecchio mutuo (750.000) e per il resto con somme dell’amministrazione dedicate appunto alla manutenzione straordinaria. L’intero progetto è stato redatto dai tecnici interni dell’Ente.

Per l’Istituto Alberghiero Di Poppa: messa in sicurezza, sostituzione degli infissi e di parti in amianto, verniciatura. Il valore del progetto è di 425.000,00 euro ed i lavori dovranno essere aggiudicati, pena la perdita del finanziamento entro la data del 31 dicembre 2014.

Sono stati affidati gli incarichi di progettazione di tre lavori di ricostruzione per i danni da terremoto: Liceo Classico di Teramo, per un importo di 1.000.000 euro; Istituto per ragionieri “V. Comi” di Teramo, per un importo di 1.665.000; Istituto Tecnico di Nereto per un importo di 946.000 euro: interventi post/terremoto in fase di progettazione: liceo Scientifico Einstein di Teramo per un importo di 150.000 euro; Istituto per Programmatori Pascal per un importo di150.000 euro; lLiceo Scientifico Peano di Nereto per un importo di 400.000 euro; Istituto Professionale Industriale IPSIA di Teramo per un importo di 450.000 euro.

Sono stati ultimati i lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra dell’ITIS di Giulianova, chiusa da circa due anni per via del rigonfiamento del manto sintetico. Sono stati effettuati lavori per circa 60.000 euro.

Sempre a Giulianova, sono in via di affidamento i lavori di ristrutturazione del tetto del Liceo Scientifico per un importo di 75.000 euro.

Dovranno poi partire a breve, i lavori non strutturali al Liceo Classico di Roseto per un importo di 200.000 euro. Anche per il Liceo Classico di Teramo è stato stanziato un importo di 250.000 euro per lavori non strutturali; prima di poterli avviare sarà necessario attendere la ultimazione dei lavori di riparazione del danno da terremoto. Due interventi di efficientamento con i fondi del Patto dei Sindaci:140.000 euro all'IPSIA di Teramo e 150.000 euro al Liceo Scientifico Peano di Nereto, sempre con le risorse del Patto per la sostituzione degli infissi.