Voucher formazione per Operatori socio sanitari: ecco a chi vanno i finanziamenti

ABRUZZO. E' stata pubblicata in data odierna la graduatoria dell'Avviso pubblico "Voucher per la Formazione degli Operatori Socio-Sanitari 2", finanziato dall'Assessorato al Lavoro e alla Formazione con risorse comunitarie (FSE P.O. 2007/2013) per un importo complessivo di 500 mila euro.

Le domande ammesse a finanziamento sono 505 su 623 pervenute.

L'avviso finanzia la partecipazione di 505 beneficiari ai percorsi formativi che consentono di acquisire la qualifica professionale di operatore socio-sanitario, attualmente tra le più richieste nel mercato del lavoro.

L'avviso - rivolto a soggetti residenti nella Regione Abruzzo con reddito familiare ISEE inferiore a 20mila euro - favorisce e sostiene la qualificazione degli operatori socio-sanitari attraverso l'erogazione di voucher finalizzati alla frequenza dei corsi realizzati nella Regione Abruzzo da Organismi di formazione accreditati. Il limite massimo di contribuzione alle spese ammissibili per la partecipazione ai corsi per ciascuno dei 505 destinatari è di 1.500 euro, comunque non oltre il 50% del costo del corso.

«Un'operazione - sostiene l'assessore alla Formazione, Paolo Gatti - che ha reso possibile anche nella nostra Regione, diversamente dal passato, di ottenere la qualifica OSS attraverso lo svolgimento dei corsi da parte degli organismi di formazione accreditati. Abbiamo dato l'opportunità a migliaia di abruzzesi di intraprendere percorsi che forniscono competenze specifiche, un passaggio importante per garantire una maggiore specializzazione degli operatori impegnati in servizi così delicati come quelli della cura alle persone».

«Con i voucher - conclude Gatti - siamo riusciti ad abbattere i costi per la partecipazione ai corsi e a sostenere chi, soprattutto donne, ha scelto questo percorso di qualifica professionale, che è anche di crescita umana e di avvicinamento a concrete opportunità di lavoro».





ABRUZZO VOUCHER OSS Graduatoria Ammessi Finanziati

ABRUZZO VOUCHER OSS Elenco Non Ricevibili Non Ammissibili