Finanziamento casa dello studente Teramo. «Solo risposte parziali dalla maggioranza».

TERAMO. Nella seduta del question -time di martedì l’assessore Paolo Gatti ha risposto all’interrogazione del consigliere Ruffini in merito al finanziamento attraverso i fondi Fas della casa dello studente di Teramo.

Ruffini chiedeva se la misura del Fas che prevede il completamento della casa dello studente tramite un finanziamento a favore dell’Adsu di Teramo pari a 3 milioni di euro, coperti da risorse regionali, fosse finanziabile attraverso la dismissione del patrimonio pubblico regionale.

La domanda serviva a fare chiarezza in quanto il patrimonio pubblico che la Regione Abruzzo vuole dismettere è per la gran parte appartenente alle Asl ed i proventi derivanti dall’alienazione di tali immobili devono per legge essere destinati a favore delle strutture sanitarie e quindi la gran parte delle Misure finanziate con le risorse regionali (come la casa dello studente)rischiano di non essere finanziate.

«Abbiamo ricevuto solo una risposta parziale dall’assessore Gatti e dal presidente Chiodi», spiega Ruffini «non ci è stata prospettata nessuna garanzia sulla possibilità di finanziare il completamento della casa dello studente con le dismissioni del patrimonio delle Asl. Gatti e Chiodi hanno comunque preso l’impegno di salvaguardare il finanziamento a favore della casa dello studente. Si allontana quindi la risoluzione di un problema molto sentito dal mondo universitario teramano e dagli studenti fuori sede che da anni denunciano questa carenza dell’Ateneo teramano, oggi anche nell’occhio del ciclone per il calo degli iscritti».



Ruffini insiste sull’importanza del completamento della struttura e lancia una provocazione al presidente Chiodi: «caro presidente, se come dici tieni tanto all’Università di Teramo, perché non destini il finanziamento a favore del centro storico di Teramo pari a 4 milioni di euro al completamento della casa dello studente? Se hai la certezza di coprire il completamento della casa dello studente attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare perché non invertire i due canali di finanziamento? In questa maniera con i Fas 2007/2013 si completerebbe la casa dello studente, mentre con le alienazioni delle Asl si potrebbe sistemare anche il corso di Teramo».