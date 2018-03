Dea II livello: «l’Abruzzo non merita di essere danneggiato da campanilismi esasperati»

ABRUZZO. Il Comitato cittadino per la salvaguardia e il rilancio della città di Chieti interviene ancora una volta sulle polemiche per il DEA di secondo livello

Il problema è noto: la Regione ha seguito la logica indicando un super ospedale condiviso tra quelli di Chieti e della città dannunziana e sta operando perché così avvenga.

Da Pescara si insiste invece su una scelta che privilegi esclusivamente il nosocomio adriatico. E il Comitato non ci sta perché sostiene che in questo modo si operi contro ogni convenienza per l’Abruzzo e con prese di posizione a dir poco originali come quelle che vorrebbe, in caso di bisogno, il trasferimento a Pescara dell’intera equipe teatina di cardiochirurgia, magari con tutte le attrezzature.

«Non entriamo in una polemica inaccettabile visto anche che il piano della Regione è frutto del lavoro di una commissione appositamente costituita nel 2016 composta da dirigenti del Dipartimento della Sanità, dai direttori generali di entrambe le ASL, da medici e tecnici e ha avuto recentemente anche un sostanziale via libera dal Ministero», dice il Comitato. «Osserviamo soltanto che una città che vuole crescere non può certo farlo avocando a sé ogni e qualsiasi funzione come se il resto del territorio non esistesse».

«Siamo del resto convinti che simili pressioni vadano ben oltre il legittimo interesse di difendere la propria città e non possano che essere rifiutate dalla stragrande maggioranza degli abruzzesi» continua il Comitato.

Per questo da Chieti arriva la richiesta di «iniziare invece a ragionare con una ottica meno miope e a costruire insieme un futuro migliore per tutti e non per un solo territorio. La politica abruzzese non potrà permettere che un esasperato campanilismo porti ogni cosa a essere risucchiata in un unico grande buco nero. Una regione che non riuscisse a imporre le regole dell’equità e soggiacesse alle pretese di chi grida più forte sarebbe destinata a vedere spegnere la propria luce e a collassare».