Verbale tavolo monitoraggio: su pagamenti cliniche ministeri portati a spasso per tre anni

ABRUZZO. Su molti punti «Tavolo e Comitato restano in attesa».

E’ questa la locuzione che ricorre più spesso nel verbale del tavolo di monitoraggio -finalmente definitivo- relativo all’incontro dello scorso 30 novembre 2017 al quale l’assessore Silvio Paolucci non prese parte.

Quasi due mesi per limare le bozze e partorire il documento che certifica ancora una volta una serie di inadempimenti della Regione Abruzzo su vari fronti sanitari ed un certo lassismo nei confronti dei Manager che sembrano poter godere di estrema libertà di azione (con conseguenze non piacevoli).

Si tratta del verbale del controllo periodico dei conti ancora sotto osservazione perchè l’Abruzzo è da quasi un anno e mezzo uscita dal commissariamento. Molti sono i punti che si trascinano da anni, alcuni da quando era ancora una regione “canaglia”.

Promesse non mantenute per anni che però non hanno impedito ai ministeri di certificare la fine del commissariamento.

E poi c’è il fronte cliniche private e spese che sforano le previsioni sempre troppo rosee.



E questo a fronte di sacrifici enormi e salti mortali che non hanno migliorato il servizio sanitario pubblico.

Notizia positiva: i Lea migliorano.



Dunque «Tavolo e Comitato rimangono in attesa dell’approvazione del bilancio consolidato 2015, evidenziando il ritardo nell’adozione del bilancio rispetto ai termini del decreto legislativo n. 118/2011 e dell’adozione dei bilanci degli enti del SSR e del consolidato regionale 2016».

Vengono sottolineati i ritardi conseguiti nella approvazione del bilancio preventivo annuale 2017 e invitano la Regione ad evitare che si ripeta tale circostanza.

Sul disavanzo pronosticato dall’Advisor al III trimestre 2017, pari a -52,7 mln di euro, in realtà calcolando i contributi del Fondo Sanitario Regionale (indistinto e vincolato) lo sforamento sarebbe solo di 28,1 mln di euro comunque superiore ai limiti massimi preventivati che erano di 23,7mln.

Problemi che non si sono risolti nel frattempo, anzi sappiamo essere diventati sempre più ostici perchè più passano i mesi e più i problemi aumentano con l’affollarsi di scadenze di legge.









IL DEA DI II LIVELLO

Sul Dea di II livello tra Chieti e Pescara si era deciso che la Regione avrebbe dovuto trasmettere un documento tecnico che delineasse la strategia di integrazione tra gli ospedali, «pertanto Tavolo e Comitato restano in attesa del suddetto documento tecnico».

Relativamente, invece, all’analoga tematica concernente gli ospedali di l’Aquila e Teramo, Tavolo e Comitato restano in attesa dei risultati dello studio di fattibilità».



PUNTO NASCITA DI SULMONA E’ STATO CHIUSO?

Il punto nascita di Sulmona non raggiungendo quota 500 parti doveva essere chiuso. La Regione per prendere tempo e parare i colpi del malcontento (e garantire la tenuta della maggioranza) aveva detto di aver chiesto una speciale deroga al ministero.

Il Comitato percorso nascita però già a febbraio 2016 aveva «espresso parere contrario a richieste di deroga ai sensi del DM 11/11/2015 per il PN di Sulmona».

«Tavolo e Comitato chiedono alla Regione di chiarire le determinazioni conseguenziali che intende assumere, ovvero se il parere negativo espresso dal Comitato Percorso Nascita Regionale per il Punto Nascita (PN) di che trattasi si traduca nel mantenimento in attività di un PN sub-standard (a prescindere dal previsto parere del Comitato Percorso Nascita Nazionale) o se il parere contrario del Comitato Percorso Nascita Regionale sottintenda la conseguenziale chiusura del suddetto PN».

Attendere prego…







LE SOLITE NOTE STONATE DI CREDITO

Rimane centrale, invece, la vicenda delle note di credito delle cliniche del gruppo Synergo (Pierangeli) che non si sono viste. Erano state richieste dal Ministero affinchè fosse provato il mancato pagamento della Regione dell’extrabudget, vietato dalla legge regionale. In realtà in seguito ad un pignoramento giudiziario quelle somme erano state erogate. Una vicenda che si trascina pervicacemente da tre anni.

Nelle riunioni dell’11 novembre 2015 e 19 aprile 2016, 19 luglio 2016 e 16 novembre 2016, Tavolo e Comitato avevano chiesto alla Regione di informare i Ministeri affiancanti in merito all’effettiva ricezione da parte delle aziende sanitarie delle note di credito attese per la produzione ospedaliera fatturata over budget nell’anno 2014 (1.991.224 euro) e, in caso di mancato invio delle predette note, quali azioni fossero state eventualmente intraprese in esecuzione del contratto (articoli 13 e 18).

La Regione nella riunione del 30 marzo 2017 aveva confermato che le note di credito non erano ancora pervenute, tuttavia era in corso di definizione un accordo con gli erogatori.

Tavolo e Comitato nel corso della riunione del 26 luglio 2017 avevano chiesto ancora aggiornamenti in merito.

La Regione aveva precisato che i Direttori generali delle Asl interessate erano stati sollecitati ad acquisire le note di credito ma su questo non c’erano carte disponibili.

«Tavolo e Comitato nel corso della riunione del 26 luglio 2017 rimanevano in attesa degli opportuni aggiornamenti regionali in merito».

Attendere prego...





Ma anche al 30 novembre «Tavolo e Comitato chiedono nuovamente aggiornamenti in merito e ribadiscono la necessità che le aziende sanitarie acquisiscano tali note di credito. Evidenziano la gravità dell’inerzia aziendale e regionale in merito, trattandosi di problematica evidenziata a partire dalla riunione dell’11 novembre 2015».



La vicenda riguarda principalmente la Asl di Pescara.

La Regione ha affermato più volte di aver trasmesso ai Direttori generali delle Asl interessate una lettera di sollecito ad acquisire le note di credito e ad applicare l’articolo 14 dello schema di accordo contrattuale che prevede «la sospensione dell’accreditamento nei casi di mancata trasmissione delle note di credito».

Alla fine secondo quanto dichiarato dalla Regione la procedura di sospensione dell’accreditamento per mancata emissione delle note di credito «è stata attivata solo per 4 strutture».

Segue pesante strigliata dei ministeri perchè la Regione «non ha intrapreso le opportune iniziative volte a garantire il corretto e leale rapporto con gli erogatori privati accreditati. Ricordano che la regione dovrebbe adottare opportune iniziative in merito, sia con riferimento alla contrattualizzazione di strutture che non emettono le previste note di credito, sia nei confronti dell’inerzia dei propri direttori generali, anche prevedendo serie sanzioni in caso di inerzia. Tavolo e Comitato, ricordano in ogni caso che l’inerzia aziendale, non opportunamente presidiata, non può che comportare di conseguenza una valutazione negativa di inerzia regionale. Di tale inerzia regionale se ne terrà conto in sede di verifica adempimenti 2016».

Amen.