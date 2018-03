In giro con l’auto dell’Asl di Teramo, l’ex  manager e l’autista devono restituire 30 mila euro

TERAMO. L’ex manager della Asl di Teramo Giustino Varrassi e il suo ex autista Giovanni Lanci sono stati condannati dalla Corte dei Conti.

Il primo dovrà restituire all’azienda sanitaria 16.362 euro, mentre il suo collaboratore 12.055 euro.

Nel 2015 i due sono stati condannati in primo grado anche in sede penale: tre anni all'ex manager per peculato (assorbita anche la truffa aggravata) per l’utilizzo dell’auto di servizio usata per il tragitto casa-lavoro (la procura contesta 670 viaggi) e un anno a Lanci, per appropriazione indebita, truffa e falso.

Lanci avrebbe infatti utilizzato l’auto di servizio per «finalità personali, con carattere di continuità» ma si sarebbe anche «assentato ripetutamente ed arbitrariamente dal servizio, senza far constare la propria assenza mediante i sistemi di rilevamento delle presenze». E poi ancora ha chiesto ed ottenuto il rimborso di spese per la consumazione di pasti non ricadenti in giornate di servizio.

«La distrazione dell’auto dalle esigenze di servizio», scrivevano i giudici nella sentenza penale, «rispondeva a una scelta di vita del Varrassi che, pur nominato direttore generale dell’Asl di Teramo, ha continuato a vivere all’Aquila e risolto la sua organizzazione di vita appropriandosi dell’auto stessa. Il veicolo avrebbe dovuto restare a completa disposizione dell’ente in ogni momento e dunque essere custodito presso l’area di deposito sottostante al presidio sanitario di Teramo. Tuttavia la vettura veniva sistematicamente ricoverata, anche nei giorni festivi e prefestivi nelle pertinenze dell’abitazione personale dell’autista Lanci».

Secondo i giudici «tale consolidata prassi va imputata esclusivamente al Varrassi non essendovi spazio per ritenere ragionevolmente che potesse scaturire da una decisione autonoma di un sottoposto con funzioni meramente esecutive nè che potesse essere scrupolosamente osservata tanto a lungo dal dipendente senza attirarsi le rimostranze del superiore».

Quella sentenza, recepita dalla Asl, fece fatto scattare il licenziamento di Lanci (già sottoposto a sei mesi di sospensione in fase d’inchiesta penale), reintegrato però un anno fa dal giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo. Secondo il giudice, infatti, il licenziamento sarebbe stato inappropriato perché la sentenza di primo grado è stata appellata, dunque non è definitiva.





LA CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI

Adesso per i due è arrivata anche la condanna della Corte dei Conti.

I giudici sottolineano «le subdole modalità» messe in atto da Lanci che sostituì l’apparato telepass dell’autovettura di servizio con quello di altra vettura, «senza altro fine ragionevole se non quello di rendere difficoltoso l’abbinamento tra i tragitti effettuati e l’auto utilizzata».

«Non è verosimile», si legge ancora nella sentenza, «che egli abbia conservato e chiesto a rimborso, per mera sbadataggine, le ricevute di pasti consumati in giorni di assenza dal servizio. Né è spiegabile, se non con la precisa coscienza e volontà dell’evento, la sistematica alterazione dei dati relativi alla propria presenza in servizio. Non è vero, poi, che l’orario effettuato dal Lanci fosse ininfluente ai fini della relativa retribuzione, essendo ampiamente chiarito, in atti, che le ore eccedenti potevano essere recuperate o monetizzate, anche sotto forma di incentivi o indennità a valere sul fondo di riserva del direttore generale».

Quanto a Varrassi, «utilizzò l’auto di servizio per il tragitto casa-lavoro nella piena consapevolezza della illiceità amministrativa della prassi stessa, proseguendo imperturbato nella propria condotta ed interrompendola soltanto nel momento in cui venne a sapere dell’indagine in corso, quando si offrì di reintegrare il relativo costo in favore dell’amministrazione».

DUE CONTI

Secondo i calcoli dei giudici Varrassi deve restituire 16.362,32 euro per l’indebito utilizzo dell’autovettura aziendale: pedaggi autostradali (+2.998,40), carburante (+4.807,11), maggiorazione canone di leasing (+2.810,74), emolumenti autista (+10.039,95). Varrassi ha già versato 4.200 euro.

Per Lanci, invece, ci sono l’ indebita percezione della retribuzione per 116 ore lavorative (1.618,20); e l’indebito uso dell’auto con viaggio e indebiti rimborsi spese per pasti consumati in giornate non lavorative (367,60).

a.l.