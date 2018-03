La sanità abruzzese. Paolucci in commissione: «disordinato, supponente, scomposto»  

ABRUZZO. Era l’occasione per un confronto tecnico, reale, sulle criticità e sono tante della sanità abruzzese. Un momento per condividere, ragionare e riflettere fuori dai consueti contesti propagandistici fatti di dichiarazioni sui giornali (spesso troppo imprecise...)

L'audizione in V commissione consiliare Affari Sociali e Tutela della Salute della Regione Abruzzo in merito alle croniche carenze di personale in tutte le quattro Asl è stata più che altro sciupata e alla fine le spaccature tra il sindacato, la gente e gli amministratori rinchiusi nella torre d’avorio e in mondo tutto loro, si è acuita ancora di più.

E’ emerso un profondo malessere della sanità pubblica abruzzese con criticità croniche e scelte non sempre logiche.

L’assessore Silvio Paolucci ha risposto alle pressanti domande del sindacato e di numerosi consiglieri regionali componenti la commissione «in maniera disordinata, supponente e scomposta, senza però riuscire a dare risposte concrete nel merito».

La Cgil così è costretta a ritornare a denunciare oltre 2.000 carenze di personale in organico nelle Asl abruzzesi, dovuta ai pesanti tagli operati dal programma operativo sulla sanità della Regione.

Cosa risponde l'assessore in merito? Quante assunzioni verranno fatte e con quali tempi? Perché ancora non viene rilevato l'effettivo fabbisogno del personale?

«Ad oggi non è dato saperlo», spiega la Cgil, «mentre gli ospedali pubblici peggiorano in qualità dell'assistenza e, conseguentemente, in quantità delle prestazioni erogate, le liste di attesa sono lunghissime, non passa giorno senza che le cronache dei quotidiani locali denuncino disagi per l'utenza a causa delle carenze di personale. E ciò accade nonostante l'abnegazione del personale che spesso lavora in condizioni estreme e senza nemmeno vedere garantiti i propri diritti minimi in tema di riposi lavorativi ed in tema di giusta retribuzione».







In riferimento alla cronica carenza di personale il sindacato lamenta il mancato rispetto dell'art. 14 della legge 161/2014, palesemente violato in tutte le Asl della Regione Abruzzo, prevede ammende consistenti che andranno a gravare ulteriormente sui bilanci delle Asl.

«Tali condizioni», spiega la Cgil, «non sono certamente imputabili ai lavoratori, che le subiscono, ma sono generate da una programmazione di spesa regionale che non tiene minimamente in considerazione la continuità delle prestazioni sanitarie. È su questi temi che la CGIL esige una risposta dopo mesi di tavoli sindacali con la regione che non hanno portato a nulla.

Nel prossimo programma operativo della Regione Abruzzo, per l'anno 2018, quale sarà la spesa prevista per il personale delle Asl? La giunta regionale crede di perseverare sui tagli al personale? Quali misure la Regione sta ponendo in essere per evitare che la spesa farmaceutica regionale e quella per beni e servizi, oggi totalmente fuori controllo, venga corretta?

Non vorremmo che l'unico obiettivo dell'assessore sia una riduzione indiscriminata delle spese del sistema sanitario senza una minima considerazione dei servizi che devono essere resi ai cittadini. Anzi per meglio specificare l'unica spesa che l'assessore continua a tagliare è quella del personale».

In merito poi alle linee guida sulla assunzione del personale delle Asl, infine, non è difficile prevedere -per il sindacato- che la bozza di linee guida presentate dalla Regione metterà alla porta centinaia di precari che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione e ciò perché la Regione starebbe decidendo di restringere il campo di applicazione della legge nazionale.

La Cgil «non chiede affatto una interpretazione estensiva della legge nazionale ma solo la sua corretta applicazione e questo viene fatto a tutela degli iscritti ma certamente a tutela di tutti i lavoratori precari delle ASL che rischiano di essere discriminati rispetto ai loro colleghi delle altre regioni».