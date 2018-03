Atessa, dg Flacco annuncia chiusura ospedale Atessa

ATESSA. «Ormai non ci sono piu dubbi, il Partito democratico vuole chiudere definitivamente l'ospedale di Atessa».

A dichiararlo è stato ieri il direttore generale della Asl Lanciano, Vasto, Chieti Pasquale Flacco, attraverso un'intervista al quotidiano "il Centro".

Flacco, infatti, dichiara pubblicamente senza mezzi termini che: «ad Atessa resteranno Lungodegenza e Riabilitazione, ma si tratta di due reparti provvisori perché, nelle linee guida della Regione, l’Ospedale di Atessa è destinato a scomparire».

La notizia è arrivata ieri come un fulmine a ciel sereno.

«Noi sin dall'inizio non avevamo dubbi che le reali intenzioni della regione Abruzzo a guida PD/MCA, fossero quelle di portare alla definitiva chiusura il San Camillo De Lellis», denuncia il circolo di Atessa di Forza Italia.

Peccato che, invece, le dichiarazioni di non voler assolutamente chiudere il nosocomio Atessano ma solo riconvertirlo, più volte rilasciate dal presidente D'Alfonso e dal suo fido Paolucci, e sostenute dal sindaco Borrelli e dal circolo cittadino del Pd, siano state smentite dai fatti, ed adesso anche dal vertice supremo della Asl.





Forza Italia ricorda che sempre per colpa del centrosinistra l’ospedale ha già subito la chiusura del blocco operatorio (2 sale operatorie nuove di zecca ed 1 sala di terapia intensiva di recente ristrutturazione con macchinari tecnologicamente all'avanguardia), la chiusura dell’Ortopedia, Medicina, Chirurgia, l’accorpamento dei reparti di Riabilitazione e Lungodegenza con relativa riduzione dei posti letto, la chiusura del laboratorio analisi (declassato a mero punto di prelievo), la chiusura del Pronto Soccorso (declassato a Punto di Primo Intervento) e una sola ambulanza del 118 a servizio dell’intero territorio.

Adesso si aggiunge anche la dichiarazione rilasciata ieri del dg della Asl sulla futura chiusura dei reparti di Lungodegenza e riabilitazione.

«Crediamo che ormai i nodi siano giunti al pettine, pertanto, rispediamo al mittente le palesi bugie di Paolucci», dice Forza Italia, «che interviene a mezzo stampa richiamando il vertice ASL per aver detto pubblicamente la verità sulle reali intenzioni del Pd di voler chiudere il nosocomio atessano, tentando così di insabbiare dichiarazioni ufficiali e veritiere, che pesano politicamente come un macigno sulla maggioranza PD/MCA che guida la Regione Abruzzo ed ahimè, da poco più di quattro mesi, anche il Comune di Atessa. Questo a nostro avviso, è un atteggiamento irresponsabile e pertanto intollerabile, perché offende pesantemente l'onestà intellettuale della stragrande maggioranza dei cittadini in buona fede, che sicuramente non hanno l'anello al naso».