Asl L’Aquila, Comitato dei sindaci promuovo i 18 mesi di Tordera

L’AQUILA. Si è riunito stamattina a L’Aquila il Comitato Ristretto dei Sindaci per deliberare sull’elezione del presidente ed esprimere il parere sull’operato della Asl 1 e del direttore generale Rinaldo Tordera.

All’unanimità è stato eletto presidente del Comitato Ristretto il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

Il Comitato, ascoltati i sindaci, ha espresso, all’unanimità, giudizio favorevole per i 18 mesi di lavoro svolti dal manager Rinaldo Tordera, «seppur evidenziando le difficoltà presenti in una provincia così estesa e orograficamente complessa».

È stato discusso del periodo di prima applicazione della riforma e affrontato il tema della strategia da sostenere per fronteggiare le criticità territoriali, sviluppando un’idea di organizzazione e potenziamento della rete informatica ma anche una migliore utilizzazione delle risorse e professionalità presenti all’interno dell’ente per rafforzare l’offerta e i servizi ai cittadini della provincia nei singoli presìdi.

E stamattina si è tenuta anche l’audizione della Cgil in V commissione consiliare Affari Sociali e Tutela della Salute in merito alle croniche carenze di personale di tutte le quattro Asl provinciali.

Nel corso dell’audizione la Cgil ha illustrato le enormi criticità presenti: «nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila si riscontra una carenza di personale stimabile in oltre 630 lavoratori, nella Asl Lanciano-Chieti-Vasto in 627 unità, per ASL di Teramo di 515 unità lavorative e per quella di Pescara di 311».

Sono state discusse anche le linee guida per l’applicazione della normativa in materia di stabilizzazione del personale del Sistema Sanitario della Regione Abruzzo, linee guida illustrate dall’assessore alla sanità, Silvio Paolucci, nella riunione di ieri, 25 ottobre.

Nel corso della discussione è emerso che per quanto concerne la stesura delle linee guida da parte dell’assessorato l’indirizzo assunto dalla Regione potrebbe mettere a rischio il posto di lavoro di centinaia di lavoratori precari attualmente in servizio nelle quattro Asl.

Il sindacato ha ribadito che il principio di stabilizzazione deve essere quello di salvaguardare le professionalità acquisite negli anni di servizio prestati presso le ASL, «così da valorizzare l’esperienza delle tante lavoratrici e lavoratori che in modo continuativo hanno prestato la loro opera nel Sistema Sanitario regionale, garantendo l’erogazione dei servizi essenziali».

La V Commissione ha assunto l’impegno di riconvocare i presenti a una prossima riunione alla presenza anche dell’assessore regionale alla Sanità, da tenersi nelle prossime settimane.