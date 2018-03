Olivieri boccia sanità regionale: «situazione inverosimile e manager incapaci»

ABRUZZO. Circa 3 anni fa, all’inizio di questa legislatura regionale, Mario Olivieri, consigliere regionale di Abruzzo Civico, presidente della commissione Sanità regionale, propose di riunire le 4 Asl in una Asl unica.

Questo per uniformare le procedure organizzative ed erogative dei servizi sanitari e ottimizzare i costi della sanità. Olivieri aveva previsto la costituzione degli ospedali riuniti di Chieti e Pescara, opportunamente riorganizzati, tenendo conto delle vocazioni relative ad alcune specialità esistenti in quegli ospedali, ed evitando così, di costruire un nuovo ospedale a Chieti e di mettere in competizione campanilistica le due città.

Ma cosa è successo dopo quella proposta? «Oggi si assiste ad una situazione che ha dell’inverosimile», commenta Olivieri.

Il numero delle ASL è rimasto quello che era allora: «il risultato», analizza il presidente della Commissione Sanità, «è una disparità di comportamenti organizzativi all’interno di esse, con la conseguenza, di fatto, di una disparità di trattamenti e di diritti all’interno della sanità della nostra Regione e come ulteriore conseguenza, secondo le stime previsionali del bilancio dell’anno in corso, di un disavanzo di gestione (ossia una perdita di bilancio) che si avvicinerà ai 100 milioni di euro»

La palma, per così dire, di questa situazione finanziaria spetterà alla ASL di Lanciano – Chieti – Vasto, con circa oltre 30 milioni di euro. Olivieri se la prende con il direttore generale: «è incapace di sostenere il compito per il quale viene retribuito dalla Regione, e quindi dagli stessi cittadini ai quali egli rende un pessimo servizio».

«Lo stesso direttore generale che ha dato prova della sua inconsistenza manageriale, come spesso ha fatto nel corso di questi anni, è stato oggetto di un recente rinvio a giudizio che, anche se non significa una condanna, comunque ne connota le qualità non propriamente trasparenti», continua Olivieri, riferendosi al caso dell’inchiesta sulla nomina del direttore amministrativo Sabrina Di Pietro (poi dimessasi).

Per ciò che riguarda la situazione degli ospedali di Chieti e Pescara, oggi siamo in piena polemica tra i rappresentanti politici delle due città, ognuno di loro rivendica la sede di questa o di quella specialità, oltre che del ruolo degli ospedali.

«Il territorio», va avanti Olivieri, «da un punto di vista sanitario, a parte alcuni timidi tentativi comunque pasticciati e non percepiti dalla popolazione, non è stato di fatto organizzato, e l’assistenza sanitaria territoriale è visibilmente regredita, anziché progredire. Di fronte a questa desolante situazione chiedo di non rinnovare gli incarichi a quei direttori generali, come quello della ASL di Lanciano – Chieti – Vasto, che hanno dimostrato la loro incapacità e la loro propensione agli sprechi e alla malasanità, e sollecito il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore alla sanità di proporre velocemente ciò che da anni si dice, e ciò che il sottoscritto ha detto nell’interesse dei nostri cittadini».

Secondo Olivieri la riorganizzazione della sanità non può aspettare in eterno: «i giusti e sacrosanti diritti dei nostri cittadini devono essere rispettati, producendo risultati tangibili, e non solamente inutili e stancanti enunciazioni di intenti, che ci portano sempre più lontani dalle regioni virtuose, dove le prestazioni sanitarie vengono rese in tempi e in modi compatibili con le aspettative di chi soffre».