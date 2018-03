Clinica del gruppo Villa Letizia: dipendenti in agitazione e senza stipendio

L’AQUILA. DA settimane senza stipendio nonostante le rassicurazioini della direzione.

I dipendenti di Villa Dorotea, del gruppo Villa Letizia da giorni sono in agitazione e apprensione perchè non conoscono le ragioni per cui l’ultimo stipendio non è stato ancora accreditato.

Raccontano che nonostante l’inusuale ritardo avrebbero dovuto ricevere giovedi 7 settembre lo stipendio di luglio e la quattordicesima ma questo non è accaduto.

I lavoratori della clinica sono circa 70 e chiedono lumi al datore di lavoro, Alfonso Piccinini, che pare non sia ben disposto a fornire spiegazioni.

La Residenza Sanitaria Assistenziale Villa Dorotea di Scoppito fa parte dell’azienda Presidio Ospedaliero Villa Letizia srl, La struttura dispone di 60 posti letto ed eroga prestazioni assistenziali in regime di ricovero tanto convenzionato quanto privato.

«Vorremmo ricordare», srivono in una nota i dipendenti, «che siamo padri o madri di famiglia che fanno affidamento proprio su questo stipendio per portare avanti la famiglia. Ci sentiamo presi in giro da queste persone che da sempre fanno promesse su promesse senza mantenerne nemmeno una. Abbiamo scadenze da rispettare e ci ritroviamo tutti i giorni a ricevere telefonate di sollecito per i pagamenti che purtroppo non riusciamo a onorare. Abbiamo affrontato dei mesi molto pesanti in quanto i piani della struttura erano pieni e noi durante i turni del pomeriggio e della notte ci ritrovavamo a lavorare in 2, un infermiere e un OSS con 40 (quaranta!) pazienti. Con temperature insostenibili per noi e soprattutto per i pazienti, visto che il servizio dell’aria condizionata è stato attivato solo dopo che l’ ondata di caldo torrido era iniziata da un bel pezzo».

I lavoratori parlano anche di condizioni difficili e carico di lavoro eccessivo rispetto al personale presente nei reparti.