Il governo impone l’obbligo di più vaccini, la Asl chiude gli ambulatori per risparmiare

L’AQUILA. Signori si chiude. Gli ambulatori -anche quelli dove si dovrebbero espletare le vaccinazioni rese obbligatorie dal governo di recente- vengono chiusi per ragioni di razionalizzazione della spesa. Succede alla Asl de L’Aquila dove i sindaci della Valle Roveto sono scesi sul piede di guerra e sono pronti a dare battaglia per l’ennesima decisione che penalizza un territorio già fortemente penalizzato dal punto di vista sanitario ma non solo

I Sindaci della Valle Roveto e della Marsica infatti non ritengono che «gli sbandierati criteri di "sicurezza/qualità/economicità" siano obiettivi raggiungibili con la chiusura di 8 punti vaccinazione su 11 presenti nel territorio e sostengono con forza il principio che gli standard di "qualita/sicurezza/economicità" siano, invece, raggiungibili potenziando le strutture esistenti, formando il personale, servendosi della comunicazione veicolata dai pediatri di base, assumendo personale».

In pratica rimarranno aperti i soli distretti di Avezzano, Tagliacozzo e Pescina.





I primi cittadini di Civitella Roveto, Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita D’Antino, Canistro, Capistrello ricordano che le finalità e la struttura organizzativa dei distretti sanitari di base non possono essere snaturati da meri obiettivi di contabilità e/o razionalizzazione: la Struttura Organizzativa del Distretto Sanitario Area 2 Marsica …. «rappresenta un'articolazione organizzativa-funzionale finalizzata a realizzare un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi che erogano sul territorio prestazioni socio-sanitarie, in modo da fornire risposte adeguate, coordinate e continuative ai bisogni socio-sanitari della popolazione residente.. . . ».





per queste ragioni i sindaci hanno chiesto alla Asl de L’Aquila l’immediata marcia indietro ed il ripristino dei servizi sanitari territoriali tra cui anche quello dei vaccini.

Il Consigliere regionale, Gianni Chiodi commenta: «Sembra anacronistico che proprio nel momento in cui il Governo discute del Decreto presentato dal Ministro Lorenzin sull’obbligatorietà di ben 10 vaccini, per la tutela della salute dei nostri figli e delle fasce più deboli della popolazione tra i quali gli anziani e coloro che già soffrono di importanti patologie, la Asl aquilana, di concerto sicuramente con il Governo regionale, decida di diminuire la presenza sul territorio marsicano degli ambulatori dedicati al Servizio Vaccinazioni».

«Mentre il Governo di centrosinistra discute del nuovo piano vaccini, sul territorio abruzzese che è governato da una Giunta di centrosinistra – conclude Chiodi - si adottano scelte contrastanti alle indicazioni nazionali. Dov'è la coerenza?»