Carenza personale, in attesa delle assunzioni la sanità aquilana scoppia

L’AQUILA. Gli organici all’interno degli Ospedali della Asl aquilana ormai, sono in condizione paradossale: mancano infermieri, ausiliari, operatori socio sanitari e tecnici. In molti casi il personale è costretto a rinunciare al riposo settimanale arrivando a lavorare per 10 giorni consecutivamente.

Inoltre gli allarmi lanciati in questi ultimi mesi dai sindacati vengono ancor più accentuati in questo periodo in cui, oltre a dover far fronte alla esiguità della dotazione organica, ci si trova a dover garantire i servizi in concomitanza del periodo in cui i lavoratori devono legittimamente fruire delle ferie estive.

«Gli ausiliari e gli operatori socio sanitari sono costretti a lavorare in più reparti contemporaneamente», raccontano Giuliana Vespa e Simone Tempesta di Ugl Sanità Abruzzo.

«Tutti gli operatori sanitari, con spirito di abnegazione e sacrificio, si prodigano per garantire agli utenti servizi con standard qualitativi alti, ma la cronica carenza di personale, sta logorando la tenuta psicofisica dei dipendenti».

Le condizioni lavorative a cui sono sottoposti, secondo il sindacato, potrebbero generare dei disguidi che oltre a rallentare il normale svolgimento delle attività degraderebbero la qualità dell’assistenza erogata.

Il costante ed ordinario ricorso al personale a tempo determinato, impiegato per fronteggiare le carenze di organico crea notevole disagio in quanto i lavoratori vengono sostituiti con turn over eccessivamente stretto che fa perdere, ogni volta che il lavoratore a tempo determinato viene sostituito, la professionalità acquisita in quell’arco di tempo.

2014 Posti coperti al vacanti % posti previsti posti coperti vacanti 31/12/16 Dirigenti Medici – Direttori 71 61 10 42 29 40,85% dirigenti medici 778 636 142 622 156 20,05% dirigenti farmacisti 17 10 7 9 8 47,06% dirigenti biologi 31 21 10 22 9 29,03% dirigenti psicologi 30 24 6 20 10 33,33% infermieri Professionali ctg DS 78 61 17 40 38 48,72% Infermieri Professionali ctg D 1249 1163 86 1167 82 6,57% Ostetrica 42 33 9 28 14 33,33% Infermieri generici 49 49 0 35 14 28,57% Personale Tec. Di Radiologia 100 76 24 82 18 18,00% Personale Tec. Di Laboratorio 96 69 27 92 4 4,17% Fisioterapisti 93 74 19 79 14 15,05% educatore prof.le 20 20 0 16 4 20,00% Assistenti sociali 43 38 5 35 8 18,60% operatore tec. Specializz. BS 57 26 31 19 38 66,67% OSS 328 196 132 316 12 3,66% Ausiliario specializzato 115 115 0 100 15 13,04% Collaboratore Amm.vo - DS 27 27 0 24 3 11,11% Collaboratore Amm.vo - D 106 99 7 89 17 16,04% assistente amm.vo - C 174 132 42 118 56 32,18% dirigenti amministrativi 13 4 9 3 10 76,92%



I REPARTI DI CHIRURGIA

Nelle chirurgie del San Salvatore dove il personale già effettua le doppie notti e rinuncia al riposo, la situazione è destinata a peggiorare, assicura l’Ugl, infatti, per permettere la fruizione del congedo ordinario durante il periodo estivo si è deciso di chiudere alternativamente due Unità Operative Complesse, sovraccaricando di lavoro il personale che resta in servizio proprio nel periodo in cui la popolazione aumenta per l’arrivo dei turisti.

Nel reparto di otorino, per garantire i servizi essenziali, vengono utilizzati gli infermieri dell’ambulatorio.

Il sindacato chiede «una seria politica sul personale, rivalutare correttamente la dotazione organica ed incrementare il numero degli operatori a tempo indeterminato».

Vespa e Tempesta chiedono di accertare se all’interno dell’ASL esistano operatori sanitari che nel corso del tempo sono stati impiegati in mansioni amministrative e ricondurli a svolgere il lavoro per il quale sono stati assunti.

«L’aspetto più preoccupante», insiste il sindacato, «è che l’Amministrazione della ASL mettendo al primo posto il rispetto dei parametri imposti dal governo nazionale e quello regionale e non la soddisfazione della domanda di salute da parte del cittadino malato, e, soprattutto, sta riducendo i servizi erogati agli utenti e creando insofferenza tra i lavoratori»





I NUMERI

La dotazione organica prevede, su tutte le categorie professionali, 4.053 posti, di cui coperti (al 31 dicembre 2016) solo 3.417. Dunque sono ben 636 i posti vacanti.

Inoltre bisogna considerare, fa notare la Fp Cgil, che la dotazione organica è stata elaborata nel 2014 e che, a tale data, non era ancora vigente l'attuale quadro normativo che impone diverse e maggiori esigenze di personale sanitario necessario al rispetto dei riposi compensativi e che pertanto, già solo per questo motivo, la dotazione andrebbe ulteriormente rivisitata in aumento.

Facendo riferimento ai lavoratori impattati dalla normativa sui riposi obbligatori (L. 161/2014) ed in particolare il personale turnista, Medici, Infermieri, Oss, da una stima effettuata dell’organizzazione sindacale, emergerebbe la necessità di ulteriore assunzione di personale pari a circa 250-280 unità lavorative per tali profili professionali per reintegrare gli attuali posti vacanti e modificare in aumento la dotazione organica.

La carenza di personale espone la ASL ad eventuali sanzioni da parte del Ministero del Lavoro, dovute al mancato rispetto dei riposi obbligatori.

Bisogna, altresì, rilevare che quota parte dei suddetti posti vacanti è coperta da personale precario che con l'attuale normativa e con i fondi messi a disposizione dalla Legge di Stabilità possono essere stabilizzati; da qui la richiesta di una immediata predisposizione del fabbisogno di personale da effettuare con la Regione Abruzzo affinché si possa attingere dalle risorse stanziate a livello nazionale e quantizzabili in 75 mln di euro per l’anno 2017 e 150 mln per l’anno 2018.



Inoltre la già carente dotazione di personale, vedrà ulteriori diminuzioni a causa del blocco del turn over imposto dal contenimento della spesa del personale. La previsione di pensionamenti per l’anno in corso è di circa 120 unità di cui reintegrabili nella percentuale del 20%.