Asl Pescara, Nursind denuncia: «ammontare dei fondi occultato ai sindacati?»

PESCARA. Il Nursind, sindacato degli infermieri, durante l’incontro del 12 giugno scorso tra l’amministrazione ASL Pescara, le RSU e le organizzazioni sindacali ha scoperto che si è registrato un residuo del fondo delle fasce di competenza di 218.581 euro non utilizzati per far scorrere la graduatoria, definite da parte dell’azienda economie gestionali.

L’Azienda non aveva dichiarato questa somma nel corso dell’incontro avvenuto il 27 settembre 2016 con le RSU e Sindacati in merito all’accordo per la progressione di fascia del personale del comparto.

Anzi, in quella occasione l’azienda disse che la costituzione del fondo era di 700 mila euro con copertura complessiva stimata del 40% degli aventi diritto. «Sarebbe molto grave», dice oggi il Nursind, «se l’azienda non conoscesse l’ammontare del proprio fondo per la progressione delle fasce ma ben più grave se, volutamente, lo avesse occultato alle RSU ed ai sindacati».

Secondo il sindacato «è inaccettabile che la Asl Pescara, unilateralmente, decida come utilizzare le somme destinate alle progressioni orizzontali delle fasce retributive cosa che diviene gravissima se parte di queste somme viene sottratta al fondo per essere destinata agli incentivi. La progressione economica è pensionabile, mentre gli incentivi no».

Inoltre nella stessa riunione si è venuto a scoprire che c’era anche un residuo sul fondo dello straordinario di 679.270,15 euro che è stato negato ai lavoratori che hanno svolto lo straordinario per le esigenze dell’Azienda.

«Quello che è più riprovevole», continua il Nursind, «è che questi fondi potevano essere riversati sul fondo delle fasce per poter dare una progressione di fascia a tutti dopo tanti anni di attesa».

Il sindacato a questo punto ha chiesto alla Asl lo scorrimento della graduatoria delle fasce retributive per l’anno 2016 utilizzando i fondi residui di 218.581,93 e di non utilizzarli per gli incentivi 2016.

ASL: «ILLAZIONI INFONDATE E GRATUITE»

La Asl di Pescara parla però di «infondate e gratuite illazioni» e spiega: «il residuo di 218.581 euro si riferisce all'esercizio 2016 e quindi nel rispetto delle norme contrattuali sarà oggetto di negoziazione l'anno prossimo. L'importo quindi non solo non era oggetto di contrattazione nel 2016 ma è stato scoperto ad aprile 2017 con la chiusura del bilancio di esercizio del 2016».

La Asl precisa inoltre che il contratto integrativo sottoscritto per l'anno 2016 prevede la complessiva somma di 750.000 euro e non 700.000 euro come riportato.

In merito alle ipotesi del trasferimento delle somme residue da ‘fondo dello straordinario e particolari condizioni’ a quello delle ‘fasce retributive’ «si ritiene opportuno rinviare nell'analisi in funzione della ricorrenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente», chiude l’Asl.