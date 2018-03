Ospedale Ortona, protesta dei dipendenti: «stop esternalizzazione servizi a favore dei privati»

ORTONA. Come da programma si è tenuta ieri l’assemblea dei lavoratori nel presidio ospedaliero di Ortona.

La Asl continua a negare agli iscritti USB il diritto di riunirsi in assemblea non concedendo la sala per le riunioni all’interno degli ospedali, denuncia il sindacato.

I lavoratori si sono comunque riuniti all’aperto davanti l’ingresso principale del nosocomio, tenendo anche un presidio di protesta per le condizioni della sanità in Abruzzo.

«Condizioni pessime, conseguenza degli innumerevoli tagli sulla sanità regionale da parte della politica», denuncia l’Usb, «che non investe più sul miglioramento della qualità dei servizi, ma che invece sposta i fondi pubblici sull’esternalizzazione di questi ultimi ad aziende e cooperative private, liberandosi dalle responsabilità. Il frutto di queste pessime politiche non ha fatto altro che creare una contraddizione di fondo sul posto di lavoro tra chi possiede un contratto del pubblico impiego e chi invece ne ha uno privato, alternandosi nello svolgere le stesse mansioni o attività, con gli stessi mezzi e negli stessi luoghi pubblici di lavoro».

Il sindacato lancia un appello anche ai cittadini abruzzesi e della provincia di Chieti, «penalizzati dalla mala gestione di questi servizi, che si trovano a fare i conti con liste d’attesa interminabili, con i pagamenti dei ticket esagerati, con un’accessibilità alla sanità pubblica ormai non più garantita a tutti in questo periodo di crisi, ma che risulta sempre più un privilegio per i pochi che possono permettersi le cure, nonostante il fatto che, fino a prova contraria, siamo tutti contribuenti».

Proprio a loro l’Usb chiede di unirsi alla lotta per la difesa del diritto alla sanità pubblica: «vogliamo la reinternalizzazione dei servizi che non possono essere lasciati in mano ad interessi privati. Vogliamo un contratto del pubblico impiego per tutti i lavoratori degli ospedali. La sanità è un bene pubblico, secondo la costituzione appartiene a tutti i cittadini e deve tornare al centro dell’attenzione di tutti, come pilastro fondamentale della nostra società».

Intanto a Guardiagrele l’'Associazione "Salute è Diritto", sollecitata dai numerosissimi aderenti che ormai superano la quota delle mille unità, ha richiesto ufficialmente la convocazione di entrambi i tavoli di confronto promessi dalla Regione: uno in seno all'Assessorato alla Sanità e l'altro presso l'Agenzia Sanitaria regionale, riguardo la programmazione sanitaria.

La richiesta è stata inoltrata mercoledi 13 giugno alle segreterie del Presidente della Regione e dell'Assessore alla sanità, Silvio Paolucci. L'associazione infatti, è decisa a riaprire il confronto con i vertici regionali forte degli impegni ufficiali assunti sia dalle ASL che dalla Regione allo scorso incontro tenutosi il 19 maggio a Pescara.

«Le promesse assunte dall'assessore alla Sanità non devono restare lettera morta ma devono trasformarsi in un impegno preciso e concreto. I nostri aderenti ci spingono ad assumere qualsiasi iniziativa per la tutela ed il rilancio dell'Ospedale di Guardiagrele», spiegano i membri del direttivo formato da Pietro D'Amico, Mario Scamuffo, Genoeffa Iacovella e Nicolino Liberatoscioli.

«Attendiamo fiduciosi che l'assessore mantenga le sue promesse e riapra il confronto sul futuro del SS. Immacolata; In caso contrario siamo pronti a chiamare a raccolta tutti i cittadini, partendo dalle centinaia di persone che ci hanno già accordato la loro fiducia. Siamo pronti alla mobilitazione».