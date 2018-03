Procura Corte dei Conti smentisce Asl Chieti sulla nomina del direttore amministrativo

CHIETI. Si mettono male le cose per la Asl di Chieti per la nomina del direttore amministrativo Sabrina Di Pietro.

Una nominache in anno ha collezionato interrogazioni, interpellanze, ma anche tre denunce a firma del presidente della Commissione Vigilanza, Mauro Febbo, una inchiesta della magistratura ordinaria (con tanto di blitz della Finanza negli uffici della Asl e della Regione) e una della Corte dei Conti.

La miccia l’ha accesa nella primavera del 2016 l’esponente del centrodestra Febbo che fin da subito ha puntato il dito contro quella scelta: Di Pietro non aveva i requisiti per essere nominata. La Asl sostiene il contrario ma adesso queste rassicurazioni non se le è bevute nemmeno il procuratore capo della Corte dei Conti, Maurizio Stanco, che nei giorni scorsi ha inviato all’azienda sanitaria un decreto di richiesta documenti e informazioni.

Il messaggio è chiarissimo: dalle carte e dalla recentissima comunicazione arrivata direttamente dal Comune di Spoltore, la Procura ritiene che la direttrice non potesse essere nominata. A questo punto la Asl invii le prove concrete per dimostrare che quello che ha fatto è stato legittimo.



QUEL REQUISITO CONTESTATO

Il posto di direttore amministrativo della Asl di Chieti è rimasto vacante per 9/12 mesi prima che venisse occupato da Sabrina Di Pietro proprio nel momento in cui la Giunta regionale approvava la Delibera per il Project financing dell’ospedale di Chieti.

Secondo la legge (art 3, comma 7, d.lgs. 502/1992), per ricoprire l’incarico bisogna essere laureati in discipline giuridiche o economiche, essere al di sotto dei 65 anni e aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

Di Pietro, laureata in giurisprudenza a Teramo, ha diretto dal 1997 al 2002 l’ex Onpi di Caprara a Spoltore, una struttura definita “socio sanitaria per anziani autosufficienti e non”.

Dunque tutto regolare? No, perché come denunciato da Febbo, la struttura non era in realtà un ente socio-sanitario accreditato, ma semplicemente una semplice casa di riposo.

Già nel 2006, infatti, la stessa Di Pietro (già vice segretario generale del Comune di Spoltore) aveva avanzato la candidatura e ottenuto la nomina alla Asl dell’Aquila ma in quell’occasione gli furono contestati i requisiti.

A confermarlo c’è anche una sentenza del gip del tribunale dell’Aquila, in cui la struttura viene definita “a prevalente accoglienza alberghiera per anziani”, annotando “la non riconducibilità al concetto di struttura sanitaria della ex Onpi”. E dunque, cadrebbe in questo modo il requisito curriculare.



ORA ANCHE LA CORTE DEI CONTI ESPRIME DUBBI

Ora anche la Corte dei Conti esprime dubbi con il decreto datato 31 maggio scorso: il procuratore Stanco attesta formalmente che il Comune di Spoltore con nota del 3.5.2017 ha comunicato l’ex Onpi «non è una struttura sanitaria e né ha ricevuto autorizzazioni quale struttura sociosanitaria in favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti, e che neanche nulla risulta in merito presso la ASL di Pescara».

Tutte cose già illustrate da Febbo nelle sue denunce.

Non solo, ma la Procura entra in considerazioni di merito ancora più dettagliate: «la ex Onpi non sembra affatto soddisfare il requisito dimensionale prescritto dal legislatore, emergendo la presenza di soli due infermieri con un medico generico in convenzione. Si arriva dunque a delineare «la non conformità a legge della nomina della Di Pietro per l'assenza del requisito».

A questo punto il procuratore chiede alla Asl di fornire elementi integrativi, «comunicando gli eventuali provvedimenti che vorranno essere assunti in materia».





LA ASL CHE DIRA’?

Adesso cosa potrà dire la Asl? Ribadirà che è tutto in regola? Fornirà la prova regina che li scagiona o cambierà idea rimangiandosi quanto già dichiarato ufficialmente nei mesi scorsi dal manager Flacco?

Di fatto l’Asl ha sposato in pieno il parere dell’avvocato (della Di Pietro) Alessandra Rulli che fino a giugno 2016 ha collaborato con lo studio Tommaso Marchese che patrocina numerosi contenziosi per conto di cliniche private contro la ASL teatina.

Anche su questo fatto nei mesi scorsi Febbo aveva espresso perplessità ritenendo «incomprensibile» l’atteggiamento dei vertici della Asl teatina che hanno evitato di rivolgersi agli Uffici interni all’assessorato alla Sanità o ai 3 uffici legali a disposizione per avere la certificazione che l’ex Onpi fosse o meno accreditata.

«Mi spiace rilevare - commenta Febbo - come adesso questa nomina avrà ripercussioni con danni erariali e seri problemi, visto che stavano indagando da tempo sia la Procura di Chieti sia la Corte dei Conti entrambe interessate da ben tre miei esposti. Mi fa specie e meraviglia, invece, come si è cercato di voler sottacere e secretare quello che comunque sarebbe saltato fuori da parte della stessa Asl. Credo che questo sia un atteggiamento infantile e superficiale, soprattutto perché fatto da persone che mi conoscono bene e sanno che vado sempre fino in fondo nelle questioni ed in modo particolare quando sono poco chiare».

a.l.