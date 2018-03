Ospedale Dea di secondo livello: «il Consiglio comunale tuteli Chieti»

CHIETI. Dopo la riduzione e la razionalizzazione dei servizi sanitari ora la guerra si sposta su dove si debba individuare l’ospdale Dea (DIpartimento di Emergenza e accettazione) di secondo livello, cioè l’ospedale più importante dell’area vasta.

Il Comitato cittadino di Chieti per la salvaguardia e il rilancio della città si sta attivando per respingere «ogni tentativo di condizionare le scelte della Regione con antiquate e ingiustificate pressioni campanilistiche».

Il Dea di secondo livello per il gruppo di cittadini deve nascere «là dove esiste una qualificata facoltà medica, e quindi, per l’area metropolitana del centro Abruzzo, a Chieti, valutando se a se stante o collegato ad altre realtà vicine, così come previsto nella ipotesi elaborata dalla Regione».

Così – in linea con il documento firmato e reso pubblico da oltre 300 professori ordinari, associati e ricercatori dei tredici dipartimenti dell’Ateneo “d’Annunzio” e dai primari ospedalieri - il comitato ha chiesto al Consiglio comunale di Chieti di esprimersi ufficialmente in tal senso in occasione della prossima seduta dedicata alle problematiche della sanità.

«È infatti indispensabile», sostiene il comitato, «replicare con altrettanta chiarezza e unanimità di impegno a quanto già deliberato dal Consiglio comunale di Pescara che con 20 voti a favore e 3 astensioni ha approvato un documento a danno della città di Chieti nel quale si chiede che la DEA di secondo livello venga istituita nel presidio sanitario adriatico.

Fermo restando l’obbligo che, indipendentemente dalle soluzioni prospettate, sia superata in tempi doverosamente rapidi l’attuale condizione di emergenza in cui versa il SS. Annunziata, il Comitato non intende entrare nel merito della dibattuta questione relativa al progetto Maltauro per il quale ogni partito potrà ovviamente portare avanti le proprie valutazioni».