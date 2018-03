Sanità. Febbo: «La giunta svuota l’ospedale di Chieti per favorire Maltauro?»

ABRUZZO. Svuotamento dell’ospedale di Chieti per potenziare Pescara disattendendo il bilanciamento promesso tra i due ospedali e per favorire il project financing proposto da Maltauro.

Vengono criticate duramente le scelte contenute nell’ennesima delibera di giunta (721/2017) che attua cambiamenti epocali nella sanità abruzzese.

Il Presidente della Commissione vigilanza e consigliere regionale, Mauro Febbo (Fi), analizza nel merito l’illogicità di certe scelte che hanno come effetto finale lo smembramento dei reparti e delle Unità operative dell’Ospedale di CHieti trasferendo tutto o quasi a Pescara.

Secondo Febbo è l’ennesimo pasticcio dopo tre anni di amministrazione della giunta D’Alfonso e ricorda come il decreto commissariale 55 del 10 giugno 2016 (Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario Abruzzese 2016-2018) dava mandato alla Regione, al fine di creare un DEA di II livello, di prevedere «una integrazione funzionale tra i Presidi di Chieti e Pescara», presupponendo quindi un ruolo paritario tra i due Ospedali o perlomeno nel rispetto delle Unità Operative Complesse già esistenti.

Invece le Uoc di Malattie Infettive e Reuomatologia, che pur non rispettando i criteri del numero di popolazione per il Decreto 70/2015, sono state mantenute nel Presidio di Pescara.

Il decreto commissariale 79 del 21 luglio 2016 ha deliberato poi il riordino della rete ospedaliera della Regione Abruzzo togliendo le Unità Operative Complesse dall’Ospedale di Chieti di Chirurgia vascolare, toracica, Tin e Pneumologia.

«Guarda caso – rimarca Febbo - sono tutti reparti necessari e caratterizzanti un DEA di II livello secondo il Decreto Ministeriale 70/2015 e individuando nel Presidio di Pescara il Centro Traumatologico Specializzato lasciando al Presidio di Chieti solo il Centro Traumi».

IL RESTO NELL’ATTO AZIENDALE

Ma il disegno complesso del riordino prevede anche l’attività di altri soggetti come la stessa Asl di Pescara che nell’Atto Aziendale ha deciso («non rispettando neanche i contenuti del decreto commissariale 79»), di trasformare l’Unità Operativa Complessa Malattie endocrine a Unità Operativa Semplice Dipartimentale.

Mentre il Servizio Cardiologico è Uosd nel decreto 79 e diventa Uoc nell’atto aziendale.

«E’ del tutto evidente che ci troviamo di fronte all’ennesimo pastrocchio creato da questo governo regionale con il silenzio di una Direzione aziendale compiacente», commenta Febbo .

«Una confusione evidente nella delibera 721 che individua il raccordo funzionale tra i presidi di Chieti e Pescara individuando il DEA di II livello a Chieti per le Emergenze Cardiologiche, Pescara per la Rete Politrauma e per la Rete Stroke, senza deliberare, guarda caso, per le sedi della Centrale Operativa 118 e per il Dipartimento Emergenza», conclude Febbo, «in sostanza viene confermato a Chieti ciò che nessuno può togliere ossia il Polo del cuore, mentre si trasferisce a Pescara la neurologia pur essendo Chieti clinica universitaria e Pescara solo reparto.

Tutto questo sarebbero chiacchiere secondo l’assessore PaolucCi o solo la cruda realtà?»







INTANTO ARRIVANO NUOVI PRIMARI

E’ tempo di nominare nuovi primari, cinque per la precisione. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha avviato le procedure per la selezione dei Direttori di struttura complessa per le unità operative rimaste sguarnite dopo il collocamento a riposo di quelli in carica. E’ stata quindi adottata la delibera con la quale si autorizza l’indizione degli avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico per cinque anni di direttore di Anestesia e Terapia Intensiva negli ospedali di Lanciano e Vasto, e di Medicina Generale, Ortopedia e Neurologia a Lanciano.

I bandi a breve saranno pubblicati prima sulla Gazzetta Ufficiale e poi sul sito Internet aziendale: al 30° giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione scadranno i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.